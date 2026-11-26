Die hochgelobte Serie Krank Berlin startete beim ZDF mit schwachen Zuschauerzahlen, während andere Formate wie XY Gelöst erfolgreich waren.

" Krank Berlin" ist eine der herausragendsten deutschen Serien des vergangenen Jahres gewesen, bislang waren die Folgen allerdings nur bei Apple TV zu sehen. Jetzt feierte die hochdekorierte Serie endlich ihre Free-TV-Premiere - in Mainz behandelt man die Produktion aber wie Regelprogramm, das ausgestrahlt wird wie jede andere Serie auch .

Die Quittung sind nun die Quoten, die fielen nämlich ziemlich schlecht aus.

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"Krank Berlin" kam am Mittwochabend bei ZDFneo mit zwei Folgen nur auf 290.000 und 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Folge eins profitierte augenscheinlich noch ein Stück weit vom Vorlauf: Eine"Wilsberg"-Wiederholung lag um 20:15 Uhr nämlich bei einer Reichweite in Höhe von 1,32 Millionen. Und während es der Krimi damit auf starke 6,2 Prozent Marktanteil brachte, lag die Serie später nur noch bei 1,6 und 0,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte"Krank Berlin" sogar nur 0,4 Prozent.