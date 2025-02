ZDF-Serien erreichen Rekordquoten

Am Freitagabend erzielte das ZDF mit seinen Sendungen „Die Chefin“ und „SOKO Leipzig“ beeindruckende Einschaltquoten. Besonders die Serie „Die Chefin“ erreichte mit 6,17 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord. Auch die „heute-show“ und das „ZDF Magazin Royale“ erzielten gute Werte. Das Erste musste im Vergleich kleinere Brötchen backen. Die zweite Staffel der Ski-Serie „School of Champions“ erreichte hingegen eher geringe Reichweiten.

Am Freitagabend erzielte das ZDF beeindruckende Einschaltquoten . Die Serie „ Die Chefin “ lockte 6,17 Millionen Zuschauer an, was die höchste Reichweite für die Serie in diesem Jahr darstellt. „SOKO Leipzig“ folgte mit 5,12 Millionen Zuschauern. Mit 24,8 Prozent und 21,3 Prozent Marktanteil zeigte sich das ZDF in Mainz mehr als zufrieden. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte „ Die Chefin “ dank 500.000 Zuschauern in dieser Altersgruppe einen neuen Rekord von 10,8 Prozent Marktanteil.

Damit platzierte sich das ZDF nicht nur direkt hinter Stefan Raabs ESC-Vorentscheid, sondern erzielte auch einen neuen Höchstwert. Nie zuvor erreichte „Die Chefin“ bei jüngeren Zuschauern einen so hohen Marktanteil. „SOKO Leipzig“ erreichte später immerhin noch 8,1 Prozent. Am späten Abend ging es dann weiter bergauf: Die „heute-show“ verzeichnete 18,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt sorgten 3,99 Millionen Zuschauer für 20,7 Prozent Marktanteil. Das „ZDF Magazin Royale“ hatte ab kurz nach 23 Uhr noch 1,65 Millionen Zuschauer, was 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,0 Prozent bei den Jüngeren entspricht. Das Erste musste im direkten Vergleich kleinere Brötchen backen. Der Film „Eine mit Herz – Familiengeheimnisse“ wurde zur besten Sendezeit von 3,48 Millionen Menschen gesehen, was 14,1 Prozent Marktanteil bedeutet. Auch mit den 8,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann man zufrieden sein. Die zweite Staffel der Skiserie „School of Champions“, die gemeinsam mit dem ORF produziert wurde, wurde schließlich am späten Abend ziemlich stiefmütterlich ausgestrahlt. Vier Folgen lagen nach den „Tagesthemen“ zwischen 240.000 und 600.000 Zuschauern, bei einem Spitzenwert von 3,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fiel die Serie teilweise unter die 1-Prozent-Marke. Über die Abrufzahlen der Serie in der ARD Mediathek, vor allem dort soll sie ihr Publikum finden, gibt es bislang noch keine Informationen.





