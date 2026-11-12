ZDF sichert James Bond Marathon mit 24 Filmen für Dezember 2026

Das ZDF startet einen massiven James Bond Marathon im Dezember 2026. 24 Filme erscheinen in der Mediathek und im Lineartelevison. Details zum Startdatum und Umfang.

Das ZDF kündigt mit einem massiven James Bond Marathon eines der größten Fernseh-Events des kommenden Jahres an. Ab dem 1. Dezember 2026 wird die ZDF - Mediathek mit insgesamt 24 offiziellen Agentenfilmen gefüllt. Diese umfassende Sammlung bietet Nutzern eine detaillierte Einblick in die Filmgeschichte des berühmtesten Geheimagenten der Welt.

Umfang und Verfügbarkeit der Filmkollektion

Die Verfügbarkeit der Inhalte ist streng zeitlich begrenzt und räumlich strukturiert. Die 24 Titel stehen ab dem genannten Startdatum für einen Zeitraum von exakt 60 Tagen in der ZDF-Mediathek kostenlos zur Verfügung. Dies entspricht einer Laufzeit von mehr als 3.000 Minuten Content, die Fans in dieser kurzen Zeitspanne konsumieren können.

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Neben der digitalen Abrufbarkeit in der Online-Plattform erfolgt eine parallele Ausstrahlung im linearen Fernsehen. Das Paket umfasst dabei Werke von mehreren Sendeunternehmen, darunter ZDF, Neo und 3sat. Diese Mehrfachausstrahlung soll sicherstellen, dass sowohl Streaming-Nutzer als auch klassische Fernsehzuschiner erreicht werden.

Ein signifikanter Teil der Sammlung stützt sich auf den 2015 veröffentlichten Paketinhalt. Dieser deckt große Teile der Filmreihe ab, ist jedoch nicht vollständig. Es gibt eine klare Trennung zwischen den Inhalten, die nur in der Mediathek streambar sind, und jenen, die auch im linearen Programm laufen. Diese Differenzierung erzeugt bei einigen Nutzern Verwirrung bezüglich der genuen Verfügbarkeit einzelner Titel.

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Strategische Entscheidungen der Senderleitung

Julia Fidel, die Leiterin für Akquisition Internationale Fiktion beim ZDF, begründet die Entscheidung für den großen Bond-Deal mit der kulturellen Bedeutung der Reihe. Sie erklärte, dass die atemberaubenden und weltumspannenden Missionen des Agenten Erinnerungen wecken. Gleichzeitig ermögliche die Marke, immer wieder Neues in der Geschichte zu entdecken.

Die strategische Öffnung der Tür zu dieser einzigartigen Welt richtet sich dabei an zwei unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen sollen langjährige Fans angesprochen werden, die die Klassiker nachverfolgen möchten. Zum anderen zielt das Angebot auf alle Personen ab, die James Bond neu für sich entdecken möchten und Zugang zu den Originalwerken haben wollen.

Die Entscheidung des öffentlich-rechtlichen Senders fügt sich in den aktuellen Medienrummel um die Franchise ein. Es gibt kaum eine Filmreihe, die das Action-Genre und die Popkultur so sehr geprägt hat wie die Geschichte des Agenten mit der Lizenz zum Töten. Seit 1962 ist die Reihe ein fester Bestandteil der Filmlandschaft.

Zeitplan und Ausstrahlung im Lineartelevison

Während die Mediathek ab dem 1. Dezember 2026 bereitsteht, müssen TV-Zuschauer eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Die Ausstrahlungen im Lineartelevison beginnen erst am Freitag, den 18. Dezember 2026. An diesem Tag startet das Programm um 22:25 Uhr im Sender 3sat. Der erste Film, der an diesem Abend gezeigt wird, trägt den Titel In tödlicher Mission.

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Dieser Startfilm wurde im Jahr 1981 veröffentlicht und gilt als einer der größten Hits der vergangenen Jahre. Die Ausstrahlung im Free-TV des ZDF und der Partnerkanäle erfolgt gleichzeitig zur Streaming-Verfügbarkeit. Dies stellt sicher, dass der größte Filmkatalog dieser Art in beiden Bereichen präsent ist.

Für die Bond-Fans wird die Frage spannend, wie vollständig die Reihe in Zukunft abrufbar bleibt. Die aktuelle Planung deckt zwar 24 Filme ab, lässt jedoch einige Titel für den linearen TV aus. Diese Lücke könnte dazu führen, dass sich die Community intensiv mit der Frage der kompletten Archivierung der Filmreihe auseinandersetzt.