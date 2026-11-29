Lutz van der Horst blickt auf eine schwere persönliche Lebenskrise zurück. Nach seinem Aus bei „TV total“ geriet der ZDF-Reporter zeitweise in eine gefährliche Abhängigkeit.

Lutz van der Horst blickt auf eine schwere persönliche Lebenskrise zurück. Nach seinem Aus bei „TV total“ geriet der ZDF-Reporter zeitweise in eine gefährliche Abhängigkeit.

Nach seinem Ausstieg bei der ProSieben-Show im Jahr 2004 sei der Comedian beruflich und privat ins Straucheln geraten. Lutz van der Horst sei zunehmend in das in das Nachtleben geflüchtet, erzählt er im Podcast „Deutschland3000“. Die exzessiven Wochenenden hätten zum Konsum von Alkohol und Partydrogen geführt. Der TV-Star habe erst mit der Zeit bemerkt, dass er ohne Rauschmittel kaum mehr auskam.

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Sein Rückblick auf jene Phase fällt drastisch aus: „Das Problem ist gar nicht, was die Drogen mit dir machen, wenn du sie nimmst, sondern was die Drogen mit dir machen, wenn du sie nicht nimmst. Dass du merkst, dass du sie brauchst. Und das ist scheiße. Du musst da wieder raus und das ist dann nicht so leicht“, Konsequenzen gezogen.