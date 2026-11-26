Das ZDF bietet ab dem 1. Dezember 24 James-Bond-Filme im Streaming an. Die Kollektion ist 60 Tage verfügbar und startet am 18. Dezember auch im linearen TV.

Das ZDF widmet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Weihnachtszeit ein exklusives Geschenk für die große Leinwand-Fraktion. Ab dem 1. Dezember werden 24 James-Bond- Film e im Streaming -Portal des Senders veröffentlicht. Diese umfassende Kollektion bleibt insgesamt 60 Tage lang digital abrufbar, was bedeutet, dass die Agenten-Thriller zu jeder Tages- und Nachtzeit konsumiert werden können. Die Auswahl erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte der Film geschichte und bietet eine tiefgehende Reise durch die Welt des berühmtesten Geheimagents aller Zeiten.

ZDF Streaming-Start mit 24 Filmen am 1. Dezember

Die technische Umsetzung dieser Medienveranstaltung beginnt am 1. Dezember, wo die digitale Bibliothek geöffnet wird. Die 24 Filme sind für einen Zeitraum von 60 Tagen verfügbar, was den Fans einen flexiblen Konsumrahmen bietet. Die Verfügbarkeit beginnt frühmorgens und endet erst in den Nachtstunden, ohne feste Sendeterminen für das Streaming-Paket. Diese Struktur ermöglicht es den Nutzern, die Abenteuer des Agenten 007 individuell in ihren Alltag zu integrieren. Ob beim Frühstück, nach der Arbeit oder mitten in der Nacht, der Zugriff auf die Bibliothek ist jederzeit gewährleistet. Die Plattform stellt sicher, dass die Filme in hoher Qualität für die Zuschauer bereitstehen.

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Historische Agenten von Moore, Brosnan und Craig

Die Auswahl der Filme deckt die unterschiedlichen Äras der Bond-Verfilmungen ab und beginnt in den 1970er-Jahren mit Roger Moore. Roger Moore übernahm die ikonische Rolle des Kult-Agents und verkörperte diesen Charakter bis in die 1980er-Jahre. Seine Nachfolger als James Bond waren Timothy Dalton, Pierce Brosnan und schließlich Daniel Craig. Daniel Craig gab die Rolle vor einigen Jahren ab, wobei sein Film Keine Zeit zu sterben nicht in das aktuelle Streaming-Paket des ZDF aufgenommen wurde. Die restlichen Filme im Paket zeigen die Entwicklung des Charakters vom lässig-eleganten Sean Connery über den augenzwinkernden Charmeur Roger Moore bis hin zum härteren und verletzlicheren Daniel Craig. Pierce Brosnan prägte mit seinem Hochglanz-Bond eine eigene Ära in der Popkultur.

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Neue Interpretationen und kulturelle Bedeutung

Die Frage nach dem Nachfolger von Daniel Craig wird aktuell von Robert Pattinson diskutiert, der im Alter von 40 Jahren als möglicher Kandidat genannt wird. Timothy Dalton war in 80 Jahren aktiv als Darsteller, Pierce Brosnan ist 73 Jahre alt, und Roger Moore verstarb im Alter von 89 Jahren. Für das ZDF ist die Collection weit mehr als nur eine Ansammlung alter Kinohits. Das offizielle Pressematerial betont, dass Bond große Kinogeschichte, zeitlose Eleganz und weltweite Popkultur verbindet. Die Filme demonstrieren, wie sich der berühmteste Geheimagent der Welt immer wieder verändert hat. Diese Veränderung spiegelt auch den Wandel in der Gesellschaft und im Kino wider. Die unverwechselbaren Zutaten der Reihe, wie der Blick durch den Pistolenlauf, das legendäre Bond-Theme und spektakuläre Vorspänne, bleiben dabei konstant.

Lineares Fernsehen startete am 18. Dezember auf 3sat

Neben dem Streaming-Angebot kehrt James Bond auch wieder in das klassische Fernsehen zurück. Ab dem 18. Dezember werden ausgewählte Filme zusätzlich im linearen Programm von ZDF, 3sat und Neo von ARD und ZDF ausgestrahlt. Der Start im linearen Fernsehen erfolgt bei 3sat mit einem Roger-Moore-Film. Die Zuschauer können sich auf Verfolgungsjagden unter Wasser, im Schnee und durch die Londoner U-Bahn freuen. Die Sendungen zeigen tropische Inseln, Casinos, spektakuläre Schurken und weltumspannende Missionen. Für Fans bedeutet dies eine weitere Möglichkeit, die 007-Abenteuer klassisch am Bildschirm zu verfolgen. Der linare Sendeplan ergänzt das Streaming-Angebot und erreicht auch ein breiteres Publikum. Wer Lust auf 007 bekommt, muss in diesem Winter nicht lange suchen, da James Bond jetzt fast rund um die Uhr Dienst hat.