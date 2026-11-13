ZDF startet im Dezember 2026 James-Bond-Marathon

Das ZDF streamt ab dem 1. Dezember 2026 24 James-Bond-Filme. Ab dem 18. Dezember starten die Ausstrahlungen im linearen TV bei 3sat, Neo und ZDF für 60 Tage.

Das ZDF kündigt für den Anfang des Jahres 2026 eine umfassende Sammlung der legendären Agentenfilme an. Ab dem 1. Dezember 2026 stehen insgesamt 24 offizielle Produktionen kostenlos in der ZDF - Mediathek zur Verfügung. Diese digitale Kollektion bleibt für einen Zeitraum von 60 Tagen abrufbar und deckt einen Großteil der filmischen Karriere des geheimnisvollen Agenten ab. Parallel dazu sollen ausgewählte Titel auch im linearen Fernsehprogramm der Sender ZDF, Neo und 3sat zu sehen sein.

Verfügbarkeit und zeitlicher Ablauf

Zwar ist die Streaming-Verfügbarkeit am 1. Dezember 2026 bereits freigeschaltet, doch für das lineare Fernsehen gilt ein späterer Starttermin. Die Zuschauer müssen sich bis zum 18. Dezember 2026 gedulden, um die klassischen Abenteuer live zu erleben. Den Auftakt für die Fernsehserie bildet der Film "In tödlicher Mission" aus dem Jahr 1981, der am Freitag, dem 18. Dezember 2026, um 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt wird. Dieses Vorgehen trennt die digitale Erstverfügbarkeit von den traditionellen Sendezeiten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt.

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Umfang der Filmkollektion im Detail

Die angebotene Sammlung umfasst eine Laufzeit von mehr als 3.000 Minuten across 24 Filme. Obwohl dies eine enorme Menge an Material darstellt, ist die Kollektion nicht vollständig. Es existieren Lücken in der Chronologie der Filme, was zu gewissen Unklarheiten bei den Fans geführt hat. Die Klassiker, die mit dem ersten Darsteller des Agenten 007 gedreht wurden, sind in der Mediathek zwar enthalten, finden jedoch keine Berücksichtigung in den linearen Sendeterminen. Der Fokus liegt dabei auf den Titeln, die einen großen Teil der Reihe abdecken, ohne den gesamten Katalog der bisherigen Produktionen zu replizieren.

Strategie und Begründung der Senderleitung

Julia Fidel, die Leiterin für Akquisition Internationale Fiktion beim ZDF, äußert sich zur Bedeutung des Abkommens für das Programm. Sie betont, dass James Bonds weltumspannende Missionen sowohl Nostalgie wecken als auch neue Entdeckungen ermöglichen. Das Ziel des ZDF ist es, diese einzigartige Welt für langjährige Fans ebenso zugänglich zu machen wie für Zuschauer, die den geheimnisvollen Agenten erstmals für sich entdecken. Diese Strategie zielt darauf ab, die kulturelle Bedeutung der Reihe über Generationen hinweg zu nutzen und das Programmangebot durch hochwertige Action-Unterhaltung zu erweitern.

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Konkurrenz und mediale Aufmerksamkeit

Die Ankündigung des ZDF fällt in einen Zeitraum intensiver mediale Berichterstattung rund um den Geheimagenten. Während die Diskussionen über den nächsten Darsteller des Agenten 007 in den Medien dominieren, mischt sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen aktiv ein. Die Entscheidung, einen Großteil des legendären Filmkatalogs zu sichern, unterstreicht die anhaltende Relevanz der Marke in der Popkultur. Andere Sender wie die ARD konzentrieren sich auf andere Formate wie Dauerbrenner, doch das ZDF positioniert sich mit diesem Marathon als führende Quelle für den Geheimagenten im deutschen Fernsehen.

Zukünftige Verfügbarkeit für Nutzer

Für die Zuschauer bleibt eine der spannendsten Fragen, wie vollständig die Reihe in Zukunft abrufbar sein wird. Da die Titel nur für 60 Tage in der Mediathek verbleiben, entsteht ein zeitlich begrenztes Angebot. Dies könnte das Nutzerverhalten beeinflussen und zu einer verstärkten Nachfrage in den ersten sechs Wochen führen. Die Kombination aus Streaming und linearem Fernsehen bietet eine flexible Ansprache verschiedener Zielgruppen. Ob und wann weitere Teile der fehlenden Filme in den Katalog aufgenommen werden, bleibt abzuwarten, doch der aktuelle Stand stellt eine der größten Filmkollektionen der vergangenen Jahre dar.