ZDF stellt Tierarztserie nach zwei Filmen ein

Das ZDF beendet die Reihe mit Doris Schretzmayer. Nur Einfach Elli wird fortgesetzt. Gründe sind Quoten und Vergleiche.

Das ZDF hat eine klare Entscheidung über das Schicksal seiner beiden im März 2026 gestarteten neuen Serien getroffen. Während die Krimireihe Die Maiwald mit Michael A. Grimm fortbesteht, endet das Tierarzt-Format Einfach Elli bereits nach zwei ausgestrahlten Episoden. Diese Information bestätigt der Sender trotz grundsätzlich positiver Zuschauerresonanz für beide Produktionen.

Zwei neue Reihen starten im März

Im Frühjahr 2026 präsentierte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gleich zwei neue Formate am Donnerstagabend. Beide Produktionen sollten das Programm beleben und neues Publikum ansprechen. Die eine Serie ist die von Polyphon Film produzierte Tierarztreihe mit Doris Schretzmayer in der Hauptrolle. Die andere ist die Krimi-Reihe Die Maiwald. Beide Reihen starteten zeitgleich und sollten zeigen, welche Richtung beim Publikum besser ankommt.

Also read Das ist der HSV-Plan für das Vuskovic-Comeback

Einfach Elli endet nach zwei Filmen

Die Entscheidung gegen Einfach Elli fiel überraschend früh. Das Format mit Doris Schretzmayer als Tierärztin im Salzburger Land lief nur zwei Filme lang. Im Ensemble waren unter anderem Michael A. Grimm, Sonsee Neu, Bernhard Piesk, Klara Eham, Atrin Haghdoust, Janina Elkin und Christian Schneeweiß zu sehen. Im zweiten Film kam zusätzlich Uschi Glas vor. Trotz des frühen Aus erklärt das ZDF, dass beide neuen Reihen beim Publikum grundsätzlich Anklang gefunden haben.

Vergleich mit Die Maiwald war entscheidend

Ausschlaggebend für die Absage dürfte der direkte Vergleich mit Die Maiwald gewesen sein. Diese Serie performte noch einmal deutlich stärker bei den Einschaltquoten. Eine Sendersprecherin betonte, dass das ZDF zwei starke neue Serien ausprobiert habe, die beide überzeugen konnten. Dennoch setzte sich die Krimireihe klar durch. Die Maiwald bleibt weiterhin in der Mediathek des ZDF kostenlos als Stream verfügbar. Einfach Elli hingegen wird nicht fortgesetzt.

Advertisement

Fortsetzung von Einfach Elli geplant

Paradoxerweise arbeitet der Sender aktuell bereits an mehreren neuen Folgen von Einfach Elli. Dies steht im Widerspruch zur aktuellen Einstellung der Produktion. Die kommende Staffel soll sogar vier Episoden umfassen und damit größer ausfallen als die Pilotstaffel. Ob der vorige Erfolg wiederholt werden kann, bleibt abzuwarten. Die Produktion läuft weiter, obwohl die Ausstrahlung der ursprünglichen Reihe beendet wurde.

Publikumserfolg und Medienpräsenz

Trotz der kurzen Laufzeit fand Einfach Elli beim Publikum Zustimmung. Das ZDF versichert, dass beide Serien erfolgreich getestet wurden. Die Maiwald konnte jedoch höhere Werte erzielen. Die Tierarztreihe bot Einblicke in das Leben einer Tierärztin im ländlichen Raum. Doris Schretzmayer verkörperte diese Rolle überzeugend. Die Serie war Teil eines strategischen Schritts des Senders, um neue Formate zu etablieren. Die Zukunft der Produktion bleibt ungewiss, da parallel neue Folgen entstehen.