ZDF stoppt Doris Schretzmayer Serie Maiwald zugunsten von Einfach Elli

Das ZDF beendet die Tierarzt-Serie mit Doris Schretzmayer nach zwei Folgen. Der Sender konzentriert sich stattdessen auf den Erfolg von Einfach Elli.

Das ZDF hat die Entscheidung getroffen, die neue Tierarztserie " Die Maiwald" mit der Hauptdarstellerin Doris Schretzmayer nicht fortzusetzen. Diese Maßnahme betrifft die im März 2026 gestartete Produktion, die ursprünglich als gleichwertige Neuentwicklung zu " Einfach Elli" geplant war. Obwohl beide Reihen im Frühjahr 2026 den Sender starteten, wird nun nur eine der beiden Formate weitergeführt. Diese klare Trennung markiert einen strategischen Schwerpunktwechsel beim deutschen Fernsehsender.

Die Produktionsfirma Polyphon Film war für die Herstellung der Serie verantwortlich, die im März 2026 in den Sendestart ging. Die Handlung konzentrierte sich auf eine Tierärztin im Salzburger Land, die unterschiedlichste Tiere und Probleme im ländlichen Umfeld betreut. Neben Doris Schretzmayer gehörten Michael A. Grimm, Sonsee Neu, Bernhard Piesk, Klara Eham, Atrin Haghdoust, Janina Elkin und Christian Schneeweiß zum festes Ensemble. Im zweiten Film war zusätzlich die erfahrene Schauspielerin Uschi Glas als Gaststar zu sehen.

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Entscheidung trotz ordentlicher Quoten

Die Kündigung der Serie fiel trotz grundsätzlich akzeptabler Einschaltquoten. Laut einer Sendersprecherin haben beide neuen Serien bei den Zuschauern grundsätzlich Anklang gefunden. Die finale Entscheidung wurde jedoch durch den direkten Vergleich mit der Konkurrenzreihe "Einfach Elli" beeinflusst. Diese Alternative performte in den Werten noch einmal deutlich stärker als das Format um Doris Schretzmayer. Der Sender bewertete die Unterschiede in der Resonanz als ausschlaggebend für das Aus.

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Stakeholder und Kritik an Strategie

Das ZDF verteidigt die Auswahl mit dem Hinweis auf die Stärke beiter Formate. Eine Sprecherin erklärte, dass das ZDF mit "Die Maiwald" und "Einfach Elli" zwei starke neue Serien ausprobiert habe, die beide überzeugen konnten. Kritiker könnten einwenden, dass die Streichung eines Formates nur wenige Folgen nach Start fragwürdig ist. Dennoch bleibt die Ausrichtung auf die erfolgreiche Serie das Hauptziel der Programmabteilung.

Auswirkungen und weitere Planung

Während die Serie "Die Maiwald" endet, arbeitet der Sender bereits an mehreren neuen Folgen von "Einfach Elli". Die kommende Staffel umfasst sogar vier Episoden und ist damit größer angelegt als die Pilotstaffel. Ob der vergangene Erfolg wiederholt werden kann, muss sich noch zeigen. "Die Maiwald" ist weiterhin kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Interessierte können den Trailer zur Serie im Internet abrufen und die Handlung noch einmal nachvollziehen.