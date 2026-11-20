Das ZDF verzichtet am 21. November 2026 auf Bares für Rares und Die Rosenheim-Cops. Stattdessen dominieren Wintersport-Übertragungen aus Österreich, Norwegen und Japan das Samstagprogramm der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt.

Das ZDF verzichtet am Samstag, den 21. November 2026, auf die Ausstrahlung einer neuen Folge der beliebten Trödelshow "Bares für Rares". Der Sendeplatz der Sendung bleibt in diesem Zeitraum frei, da der Sender sich vollständig auf die Übertragung von hochwertigen Wintersport -Events konzentriert. Diese programmliche Verschiebung betrifft nicht nur die Schätz- und Auktionsshow mit Dr. Heide Rezepa-Zabel, sondern verschiebt auch andere etablierte Formate des Abendschemas.

Wintersport statt Trödeln ab 13:15 Uhr

Die Programmänderung beginnt bereits am späten Mittag, wenn um 13:15 Uhr live aus dem skandinavischen Eisschnelllauf-Wettbewerb in der japanischen Stadt Obihiro berichtet wird. Allerdings liegt der erste Fokus des Vormittagsprogramms auf alpinen Disziplinen, als das ZDF um 13:15 Uhr zum Ski-Alpin-Weltcup nach Grugl in Österreich schaltet. Dort findet der zweite Lauf des Slalom-Wettbewerbs der Damen statt.

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Auf diesen Wettkampf folgt eine direkte Umstellung auf nordische Disziplinen, wenn das ZDF um 14:30 Uhr die Übertragung vom Skispringen der Damen nach Lillehammer in Norwegen übernimmt. In der norwegischen Hauptstadt sind die Zuschauer besonders auf die slowenische Athletin Nika Prevc gespannt, die als amtierende Gesamtweltcup-Siegerin im Fokus der Medien und Fans steht. Die technischen Übertragungen und Berichte füllen den Großteil des Samstagnachmittags.

Kapitel für Rosenheim-Cops und Zarrella

Auch das Kriminaldrama "Die Rosenheim-Cops" muss an diesem Samstagnachmittag pausieren. Die Serie, die ihren gewohnten Sendeplatz um 16:10 Uhr innehat, wird von einer weiteren Sportübertragung verdrängt. Das ZDF berichtet live vom Weltcup im Eisschnelllauf, der in diesem Jahr in Obihiro in Japan ausgetragen wird, was die Platzierung der Krimi-Serie im Abendprogramm unmöglich macht.

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Der sportliche Teil des Abends erstreckt sich bis 20:15 Uhr. In diesem Zeitfenster zeigt der Sender die ersten beiden Durchläufe des Skispringens der Herren. Erst nach dem Ende dieser sportlichen Blockveranstaltung kehrt das ZDF zu seinem regulären Unterhaltungsprogramm zurück und schaltet um 20:15 Uhr zur "Giovanni Zarrella Show". Diese Comedy- und Talkshow füllt die beste Sendezeit am Abend auf dem deutschen Privatsender und öffentlich-rechtlichen Kanal.

Sportstudio und Bundesliga-Report

An die Late-Night-Talkshow schließt sich das traditionelle "Aktuelle Sportstudio" an. In dieser Zusammenschau werden nicht nur die aktuellen Ergebnisse aus dem Wintersport analysiert, sondern es erfolgt auch eine umfangreiche Berichterstattung zum laufenden Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Top-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart, welches in den Nachrichten und Analysen eine zentrale Rolle einnimmt.

Die Ausstrahlung von "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" ist somit auf den nächsten Samstag verschoben. Kommendes Wochenende schaltet das ZDF dann wieder zum regulären Sendeplan zurück und bietet den Zuschauern die gewohnte Mischung aus Trödelshow, Krimi-Unterhaltung und Sportberichterstattung. Fans können sich auf die regulären Episoden mit Horst Lichter und den Ermittlern aus den Alpen freuen, während dieses Wochenende rein der Berichterstattung über den Wintersport gewidmet ist.