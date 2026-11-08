ZDF strahlt Holocaust-Film The Zone of Interest am 9. November aus

Das ZDF zeigt das Oscar-preisgekrönte Drama The Zone of Interest zur Free-TV-Premiere am 9. November. Der Film thematisiert die Täterperspektive der Familie Rudolf Höß.

Das ZDF nimmt den 9. November zum Anlass, das preisgekrönte Holocaust -Drama "The Zone of Interest" in der Free-TV-Premiere auszustahlen. Die Erstausstrahlung findet am Montag, 9. November, um 22.15 Uhr statt. An diesem Datum gedenkt die Gesellschaft zugleich des Jahrestags der Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung im Nationalsozialismus im Jahr 1938. Parallel zur Fernsehpremiere bietet der Streamingportal des Senders den Film für vier Wochen zur digitalen Nutzung an.

Preisträger aus Cannes und den Oscars

Der britische Regisseur Jonathan Glazer hat mit diesem Werk internationale Anerkennung erntet. Die Weltpremiere feierte der Film vor gut drei Jahren auf den Filmfestspielen in Cannes. Im Jahr 2024 wurde das Drama zum besten internationalen Film bei den Oscars gekürt. Neben der Auszeichnung als bester Spielfilm erhielt "The Zone of Interest" einen weiteren Oscar für den besten Ton. Die Hauptrollen besetzen Sandra Hüller als Hedwig Höß und Christian Friedel als ihren Ehemann, den KZ-Kommandanten Rudolf Höß.

Also read Exklusiv: Trailer zu Makoto Uedas neuem Sci-Fi-Film 'You Are The Film'

Künstlerische Gestaltung und Sounddesign

Der Film wählt einen konsequenten Ansatz, der den Schrecken nicht visuell, sondern über die Tonspur erfahrbar macht. Glazer nutzt die Auslassung von Bildern des Lagers und setzt auf Kontraste. Während im Vordergrund der Alltag der Familie zu sehen ist, hört man im Hintergrund Geschrei, Hundegebell und Befehle. Hedwig und Rudolf Höß haben sich ein bürgerliches Leben mit gepflegtem Garten, Pool und Gemüsebeet eingerichtet. Diese idyllische Szenerie steht in brutalem Gegensatz zum Lärm des Vernichtungslagers, das nur wenige Meter entfernt liegt.

Reaktion der Kritik und Medien

Die künstlerische Entscheidung hat die Kritikerlandschaft gespalten. Die "New York Times" bezeichnete das Drama als hohl und selbstverherrlichend. Andere Medien wie der britische "Guardian" feierten den Film als brutales Meisterwerk. Das Magazin "Der Spiegel" zählte "The Zone of Interest" zu den zehn besten Filmen des Jahres 2024. Der Film ist lose an dem gleichnamigen Roman von Martin Amis aus dem Jahr 2014 angelehnt. Die Handlung folgt tagebuchartigen Szenarien, die an Reality-TV erinnern, und zeigt den banalen Alltag der Täterfamilie.

Advertisement

Kontroversen um Täterperspektive und Antisemitismus

Viele Zuschauer und Kritiker warfen dem Werk eine Verharmlosung von Antisemitismus vor. Die Kritik bemängelte eine zu starke Fokussierung auf die Täterperspektive. Glazer verteidigt die Methode mit dem Hinweis, dass der Horror auf einer anderen Ebene entstehe. Er sagte bei einer Filmvorstellung in Berlin, es gebe den Film, den man sieht, und den Film, den man hört. Die visuelle Auslassung zwingt den Zuschauer dazu, sich die Grauen vorzustellen, die aus dem Fenster erahnt werden können. So erwähnt Hedwig Höß beim Frühstück gleichgültig, dass die Asche einer Bediensteten über die Felder gestreut werden könnte.

Forderungen der Bildungsstätte Anne Frank

Die Bildungsstätte Anne Frank weist darauf hin, dass der Film voraussetzungsreich ist. Ohne ausreichendes Vorwissen bleiben viele Szenen unverständlich für das Publikum. Das Drama funktioniere nur, solange das Wissen um die Berichte von Überlebenden und die dokumentarischen Bilder vom Holocaust im Gedächtnis existiert. Der Film sei kein Pflichtprogramm, habe aber das Potenzial, Zuschauer zum Nachdenken über Täterschaft und Ignoranz anzuregen. Die Inszenierung der Banalität des Bösen wirkt dabei besonders beklemmend und düster.