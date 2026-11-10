Das ZDF zeigt in der aktuellen Woche Wiederholungen von Die Küchenschlacht aus dem Jahr 2023. In der Ehemaligen-Woche trifft Jennifer Schönrock auf weiTere Kandidaten, während Mario Kotaska und Johann Lafer die Jury bilden. Ab Mitte November folgen neue ChampionsWeeks.

Ausstrahlung von Wiederholungen in der Woche vom 9. bis 13. November 2026

Die Ehemaligen-Woche im Fokus

In der aktuellen Woche vom 9. bis 13. November 2026 sendet das ZDF keine neuen Folgen seiner beliebten Kochshow Die Küchenschlacht . Stattdessen stehen Wiederholungen aus dem Jahr 2023 auf dem Programm, was bei einigen Fans für Unmut sorgte. Viele Zuschauer fragten sich auf Social Media, warum keine aktuellen Sendungen liefen. Die Produktionsfirma habe die Nachfrage nicht unbeantwortet gelassen und erklärt,dass Wiederholungen ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms sind. es gibt zudem eine rationale Begründung für diese Auswahl: Bei der Auswahl der Wiederholungswochen wird darauf geachtet,das die gezeigten Gerichte zur jeweiligen Saison passen. so werden alte Ausgaben herausgesucht, deren Zutaten und Speisenvorschläge harmonisch zur aktuellen Jahreszeit passen sollen. Diese Strategie führt dazu, dass ab und zu Wiederholungswochen eingeplant werden, um eine sinnvolle Programmgestaltung zu gewährleisten.

Derzeit läuft eine sogenannte Ehemaligen-Woche, in der frühere Kandidaten der Show erneut gegeneinander antreten. Moderiert wird die sendung von Zora Klipp,die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt. An diesem Dienstag, den 10. November 2026, traten fünf ehemalige Bewerberinnen und Bewerber an. Das Motto der heutigen Folge lautete ummantelte Kreationen, was bedeutete, dass die Hobbyköche ihre Gerichte in eine besondere Hülle packen mussten. als Juror steht Star-Koch Mario Kotaska zur Verfügung. Es ist intresant zu bemerken, dass Johann Lafer als Juror im Einsatz ist, was einige Zuschauer aufgrund seines neuen Aussehens mit Haaren und Schnurrbart verwunderte. Die Folge ist eine Wiederholung vom 14. November 2023.

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Jennifer Schönrock setzt sich durch

Bei der heutigen Sendung überzeugte Jennifer Schönrock besonders mit ihrem Kabeljau im Speckmantel. Dazu servierte sie eine Weißweinsauce und eine Zucchini-Mais-Rolle. Juror Mario Kotaska schmeckte vor alLem den Mantel aus Zucchini ausgesprochen ordentlich. Mit ihrem gelungenen Gericht sicherte sich Jennifer den Tagessieg und darf in der Ehemaligen-Woche weiterkochen. Die Entscheidung um den letzten Platz fiel zwischen Cornelia Uetrecht und Marcello Ciarrettino. Mario Kotaska erstellte deutlich, das ihm die Wahl nicht leichtfällt, da die beiden Gerichte geschmacklich nah beieinander lagen. Letztlich sei die Entscheidung eine absolute Geschmackssache. Am Ende darf Marcello weiterkochen. für Cornelia und ihre Lachspraline im Pankomantel ist die Reise bei der Show dagegen vorbei. Sie muss die Show verlassen.

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Weitere Programmplanung und Finale

Die nächste ChampionsWeek steht bereits bevor. Die fünfte ChampionsWeek des Jahres läuft ab dem 16. November 2026. Eine Woche später, ab dem 23. November, folgt die sechste ChampionsWeek, für die sich Katherina Gleich nun qualifiziert hat. Mario Kotaska übernimmt dann die Moderation. Mitte Dezember steht schließlich das große Jahresfinale an. Im Dezember kämpfen die besten Hobbyköche des Jahres um den begehrten Titel und ein stattliches Preisgeld. Die Kochshow läuft weiterhin montags bis freitags um 14:15 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst, kann sie auch online in der ZDF-Mediathek ansehen. somit wird das Programm kontinuierlich weitergeführt,während die Wiederholungen als Brücke zwischen den aktiven Wettbewerbswochen dienen.