ZDF Streamt 24 James Bond Filme ab 2026

Das ZDF bringt fast die komplette James-Bond-Kollektion auf sein Streamingportal. Ab Dezember 2026 sind 24 Filme verfügbar. Details zur Lizenzierung und zum fehlenden Titel.

Das ZDF erweitert sein digitales Angebot ab dem ersten Dezember 2026 um eine massive Sammlung an Geheimagenten-Klassikern. Das öffentlich-rechtliche Netzwerk kündigt an, dass es ab diesem Datum einen Großteil der offiziellen James-Bond-Filme auf sein Streaming -Portal bringt. Die Verfügbarkeit ist zeitlich klar definiert und dauert exakt 60 Tage an.

Die Ausstrahlung startet pünktlich um 10 Uhr morgens am ersten Dezembertag des Jahres 2026. Insgesamt stehen den Nutzern dann 24 verschiedene Filme zur Verfügung. Diese große Auswahl deckt die meisten Episoden der legendaten Filmreihe ab. Ein Teil der Titel wird dabei nicht nur digital, sondern auch im linearen Fernsehen gesendet.

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Umfasste Darsteller und fehlende Titel

Die Sammlung sichert die Präsenz aller bisherigen offiziellen Darsteller der Hauptrolle. Zu den vertretenen Schauspielern zählen Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Diese sechs Akteure haben die Figur in den verschiedenen Dekaden verkörpert.

Doch die Sammlung ist nicht lückenlos vollständig. Es fehlen zwei spezifische Titel aus der Filmgeschichte. Der Film Keine Zeit zu sterben aus dem Jahr 2021 fehlt im Angebot. In diesem Werk verabschiedete sich Daniel Craig nach insgesamt fünf Filmen als Geheimagent. Das ZDF begründet dieses Fehlen mit lizenzrechtlichen Gründen. Der Titel stehe aus diesem Grund nicht zur Verfügung.

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Ein weiterer fehlender Titel ist Sag niemals nie aus dem Jahr 1983. Auch dieser Film gehört nicht zum offiziellen Paket. Der Grund liegt in der Produktionsstruktur. Der Film zählt nicht zur offiziellen Bond-Reihe der Produktionsfirma Eon Productions. Daher ist er von der Lizenzvereinbarung ausgeschlossen.

Lineare Ausstrahlungen im Fernsehprogramm

Neben dem Streaming-Portal plant das Netzwerk auch Ausstrahlungen im traditionellen Fernsehen. Einige der Filme erhalten einen festen Platz im Sendeprogramm von 3sat und ZDFneo. Diese Termine sind bereits fest im Kalender verankert und bieten zusätzlichen Zugang für Zuschauer.

Am 25. Dezember um 21:40 Uhr wird Der Spion, der mich liebte auf 3sat gezeigt. Am darauffolgenden Tag, dem 26. Dezember, folgt Im Geheimdienst Ihrer Majestät ebenfalls um 21:45 Uhr auf 3sat. Am selben Tag wird Der Mann mit dem goldenen Colt um 01:20 Uhr im ZDF gesendet.

Weitere Ausstrahlungen planen diecheduler für den Januar 2027. Leben und sterben lassen wird am 11. Januar um 01:30 Uhr im ZDF laufen. Lizenz zum Töden wird am 16. Januar um 00:25 Uhr auf dem Sender ZDFneo zu sehen sein. Diese Termine ergänzen das digitale Angebot.

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Zukunft des Franchises und Nachfolgeregelungen

Die aktuelle Überlassung der Filme geschieht, während die Filmindustrie über die Zukunft der Reihe diskutiert. Nach dem Ausstieg von Daniel Craig steht ein Neustart der Franchise an. Die Produktion liegt derzeit bei Amazon MGM. Bislang hat das Unternehmen jedoch keinen offiziellen Nachfolger als neuer Geheimagent vorgestellt.

Gerüchte und Berichte nennen verschiedene Namen als potenzielle Kandidaten für die Rolle. Erwähnt werden unter anderem Jack Lowden, Callum Turner und Josh O'Connor. Allerdings ist kein dieser Schauspieler offiziell bestätigt worden. Die Entscheidung über die nächste Verkörperung steht noch aus.

Bis die neue Generation den Mantel des Agenten 007 anlegt, können Fans auf die vorhandenen Werke zurückgreifen. Das ZDF bietet mit den 24 Filmen eine breite Auswahl. Diese Sammlung deckt die Ära von Sean Connery bis hin zu Daniel Craig ab. Die Verfügbarkeit für 60 Tage bietet eine einmalige Chance.

Die Maßnahme des ZDF zeigt das anhaltende Interesse an der Agenten-Reihe. Die Kombination aus Streaming und linearem Fernsehen maximiert die Reichweite. Die Lizenzvereinbarung umfasst einen signifikanten Teil der Filmgeschichte. Ausnahmen wie Keine Zeit zu sterben bleiben aufgrund vertraglicher Details außen vor.