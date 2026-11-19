Das ZDF entscheidet sich gegen den traditionellen Jahresrückblick von Markus Lanz im Jahr 2026. Stattdessen dominieren aktuelle Talkshows und Bares für Rares das Programm vor Weihnachten.

Die deutsche Fernsehwelt erfährt eine spürbare Veränderung zur Adventszeit, da das ZDF den langjährigen Jahresrückblick mit Markus Lanz für das Jahr 2026 abschafft. Das beliebte Format, das seit 2020 fester Bestandteil der Weihnachtsübertragung war, weicht künftig normalen Ausgaben der Talkshow. Der öffentlich-rechtliche Sender begründet diese Entscheidung mit der schnellen Entwicklung im politischen und gesellschaftlichen Bereich.

Neue Programmstrategie im letzten Sendewochen vor Weihnachten

Das ZDF setzt in der entscheidenden Sendewoche vor dem 24. Dezember bewusst auf Aktualität statt auf Rückblick. Laut einer Aussage des Senders an das Branchenmagazin TV Wunschliste soll die Dynamik der Ereignisse ein Gespür für die neuesten Themen erfordern. Daher werden die regulären Sendungen von Markus Lanz weiterlaufen, die das laufende Jahr in den Blick nehmen, aber keine separate Sonderausgabe bilden.

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Diese Entscheidung beendet eine Ära, die im Dezember 2020 begann. Zuvor hatte Frank Elstner mit seinem Format Menschen den Ton für derartige Jahresendrückblicke vorgegeben, den Lanz später übernahm. Die neue Strategie bricht mit dieser Tradition und priorisiert die unmittelbare Berichterstattung über die aktuellen Geschehnisse des Jahres 2026. Eine gesonderte Ausgabe mit dem Titel Markus Lanz - Das Jahr ist somit für diese Periode nicht mehr eingeplant.

Reaktionen und Zuschauerzahlen im Vergleich zur Vorgängerzeit

Die Lücke im Programm wurde zuerst vom Branchenmagazin TV Wunschliste identifiziert und analysiert. Seit der Einführung des Formats im Jahr 2020 hatte sich die Show als fester Wert zur besten Sendezeit etabliert. Der traditionelle Nachfolger des Klassikers Menschen von Frank Elstner zog regelmäßig ein breites Publikum an.

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Die vergangenen Quoten unterstreichen die Popularität des Formats. Zuletzt schalteten im Durchschnitt 2,53 Millionen Zuschauer den Jahresrückblick ein. Der Marktanteil lag dabei regelmäßig bei rund 11 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass das ZDF auf ein etabliertes und gut bewertetes Format verzichtet, um seinen Fokus auf andere inhaltliche Schwerpunkte zu verlagern. Die Entscheidung zeigt, wie stark sich der Sender den veränderten Mediengewohnheiten und dem Nachrichtentempo anpasst.

Alternative Formate ersetzen den Rückblick im Weihnachtsprogramm

Statt der Talkshow-Expertise von Markus Lanz übernimmt in der gleichen Sendezeit die Sendung Bares für Rares die führende Position im ZDF-Programm. Moderator Horst Lichter präsentiert an diesem Abend eine besondere XXL-Folge. Diese Entscheidung füllt die Lücke, die durch das Ende des Jahresrückblicks entstanden ist, mit einem anderen, aber ebenfalls etablierten Format.

Auch für Markus Lanz selbst gibt es einen festen Abschluss im Jahreskalender. Der Moderator verabschiedet sich mit seiner regulären Talkshow am Donnerstag, dem 17. Dezember, in die Feiertage. Es bleibt somit bei der gewohnten Struktur, bei der die letzte reguläre Sendung vor der Weihnachtszeit als Abschied gilt, anstatt einen speziellen Rückblick zu produzieren. Der Sender verzichtet damit bewusst auf eine zusätzliche Sonderausgabe in der vorweihnachtlichen Zeit.

Pläne für die übrige Weihnachtszeit und das Jahr 2026

Das ZDF bleibt im Dezember aber nicht gänzlich ohne Rückblick. Wie das Portal digitalfernsehen.de berichtet, sind andere Formate geplant, die das Jahr zusammenfassen. Am zweiten Weihnachtstag wird der Rückblick Album 2026 ausgestrahlt. Dieser stellt sicher, dass die Zuschauer dennoch die Möglichkeit erhalten, einen Blick auf die ereignisreichen Monate des Jahres 2026 zu werfen.

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Diese Aufteilung der Verantwortung für Jahresübersichten zeigt, wie das ZDF seine Inhalte strategisch auf das gesamte Weihnachtsprogramm verteilt. Während die Woche vor dem 24. Dezember von aktuellen Diskussionen und Unterhaltung geprägt ist, rückt am Feiertag ein anderes Format in den Vordergrund. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Sender, sowohl auf die Dynamik der aktuellen Nachrichten zu reagieren als auch die traditionelle Erwartungshaltung der Zuschauer nach Jahresrückblicken zu bedienen.