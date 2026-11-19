Das ZDF entfernt den langjährigen Weihnachts-Rückblick von Markus Lanz aus dem Programm 2026. Stattdessen werden aktuelle Talkshow-Episoden und Bares für Rares gesendet, um der politischen Dynamik gerecht zu werden.

Der traditionelle Jahresrückblick der Talkshow mit Markus Lanz, der seit vielen Jahren fest Bestandteil des Weihnachtsprogramm s im ZDF war, wird ab diesem Jahr von der Bildfläche verschwinden.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen kündigt eine deutliche programmliche Neuausrichtung an und begründet diese Entscheidung mit der rasanten Dynamik des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehens. Anstelle der seit 2020 beliebten Sonderausgabe Markus Lanz - Das Jahr 2026, die in der vorweihnachtlichen Zeit regelmäßig eine hohe Zuschauerquote erreichte, plant der Sender stattdessen die Ausstrahlung ganz normaler, tagesaktueller Ausgaben der Talkshow in der letzten Woche vor Weihnachten. Diese strategische Wende wurde dem Branchenmagazin TV Wunschliste bestätigt, das als Erste die Änderung im Programmvermerk registrierte.

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Kein Jahresrückblick mit Markus Lanz mehr

Das ZDF betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass durch die聚焦 auf aktuelle Ausgaben auch das zu Ende gehende Jahr mit seinen prägenden Themen in den Blick genommen werde, weshalb eine gesonderte Retrospektive in diesem Jahr nicht vorgesehen sei. Dies markiert ein Ende einer Ära, da die Show长期以来 als ungeschriebenes Gesetz im Weihnachtskalender gegolten hatte, ähnlich wie ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer.

Seit ihrer Einführung folgte der Jahresrückblick auf den Klassiker Menschen, den Frank Elstner erfunden hatte und den Lanz zuvor moderierte, was ihm einen besonderen Status in der deutschen Fernsehlandschaft sicherte. Statt des erwarteten Rückblicks mit Lanz wird am Mittwoch, dem 16. Dezember 2026, eine Sonderausgabe der Lifestyle-Show Bares für Rares mit Moderator Horst Lichter gesendet.

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Diese Entscheidung fällt insbesondere in einem Zeitraum auf, in dem die Marke Markus Lanz traditionell auf durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauer schließen lässt und regelmäßig Marktanteile von rund elf Prozent erzielt. Für das Publikum bedeutet dies einen spürbaren Wandel in der Weihnachtsprogrammierung, da die gewohnte Reflexion über das vergangene Jahr durch eine andere Form der Unterhaltung ersetzt wird. Lanz selbst beendet seine Sendereihe für das Jahr am Donnerstag, dem 17. Dezember, mit einer regulären Folge, ohne einen expliziten Jahresüberblick zu geben.

Album 2026 füllt die Lücke im Programm

Dennoch bleibt das ZDF im Dezember nicht vollständig ohne Rückschau-Elemente, wie weitere Informationen aus der Branche nahelegen. Laut Berichten von digitalfernsehen.de ist für den zweiten Weihnachtstag noch der Rückblick Album 2026 geplant, der somit die Lücke füllt, die durch die Streichung der Lanz-Sonderausgabe entstanden ist. Diese Maßnahme spiegelt wider, wie Sender auf die sich schnell verändernde Medienlandschaft reagieren und versuchen, durch Aktualität und Relevanz statt durch Nostalgie zu überzeugen, was jedoch bei treuen Zuschauern auf gemischte Reaktionen stoßen könnte.