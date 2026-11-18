Das ZDF verschiebt SOKO Wismar am 2. Dezember zugunsten des DFB-Pokalspieles zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Die Folge ist erst später verfügbar.

Das ZDF hat seinen Sendeplan für den 2. Dezember zugunsten des DFB-Pokal-Achtelfinales zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig neu strukturiert. Die beliebte Vorabend-Krimiserie SOKO Wismar wurde aus dem linearen Programm gestrichen.

Stattdessen zeigt der Sender das FuBballspiel, das um 18 Uhr beginnt und live im ZDFsportstudio übertragen wird.

Sendeplanänderungen durch FuBballubertragung

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Die Ausstrahlung der SOKO Wismar-Episode mit dem Titel Spiel mir das Lied vom Tod erfolgt nicht wie ursprunglich geplant am 2. Dezember im linearen Fernsehen. Der Senderprioritat liegt bei der Ubertragung des Pokalduels. Das ZDFsportstudio live startet bereits um 17:40 Uhr mit der Berichterstattung zur Begegnung. Durch die Moderation fuhrt Lili Engels in Begleitung des Experten Rene Adler, dem ehemaligen Torwart von Bayer Leverkusen. Die Spielanalyse wird vom Kommentator Oliver Schmidt ubernommen.

Wahrend der Halbzeitpause des FuBballspiels schaltet der Sender kurz ins Nachrichtenstudio um. Um 18:45 Uhr folgt eine Ausgabe der Nachrichten sendung heute, moderiert von Jana Pareigis. AnschlieBend wird wie gewohnt der Wetterbericht gezeigt. Sollte das Pokalspiel bereits in der regularen Spielzeit entschieden werden, geht das Abendsprogramm des ZDF ab 20:15 Uhr planmaBig weiter. Falls es zu einer Verlangerung oder einem ElfmeterschieBen kommt, verschieben sich die nachfolgenden Sendungen entsprechend in der zeit.

Details zur Episode und Cast-Longtimer Udo Kroschwald

Fans der Krimiserie mussen jedoch nicht komplett auf den neuesten Fall verzichten. Die Folge mit dem Titel Spiel mir das Lied vom Tod steht in der ZDF-Mediathek bereits am Tag des DFB-Pokalspiels zur Verfugung. Die lineare Ausstrahlung wird am 9. Dezember um 18 Uhr nachgeholt. In der Episode liegt ein ehrenamtlicher Organist erschlagen neben einer Kirchenorgel. Aus der Sakristei fehlen zudem 3000 Euro an Konzertspenden, was die Ermittlungen der Kommissare fordert.

Die Serie SOKO Wismar läuft seit 2004 im ZDF und ist seitdem ein fester Bestandteil des Programm. Der Schauspieler Udo Kroschwald, der die Rolle des Jan-Hinrich Reuter verkorpert, ist als einziger Star aus dem aktuellen Cast bereits seit dem Serienstart mit von der Partie. Er ermittelt nun bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Nordseestadt Wismar. Frank Witter ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Teams.

Bayer Leverkusen und RB Leipzig treffen im Pokal aufeinander

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Am 4. Bundesliga-Spieltag trafen Bayer Leverkusen und RB Leipzig bereits aufeinander. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg fur Leverkusen. Bei dem Spiel waren unter anderem Robert Andrich fur Leverkusen und Tidiam Gomis fur Leipzig im Einsatz. Nun kommt es am 2. Dezember zu einem weiteren Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale. Diefans der beliebten Serie mussen auf die Fernsehausstrahlung warten.

Konsequenzen fur weitere Sendungen und Formate im ZDF

Neben der Verschiebung von SOKO Wismar gab es auch Anderungen bei anderen Formaten. RTL hat die Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau aus dem Programm gestrichen. Die Folge wird jedoch schnell nachgeholt. Fans der Datingshow konnen bereits einen Tag spater wieder einschalten. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, geht die Show um 20:15 Uhr am ungewohnten Sendetermin an den Start.

Mit der anschließenden neunten Folge kehrt das Format wieder zum regularen Ablauf zuruck. Die Verschiebungen im Programm zeigen, wie stark die Prioritat auf der FuBball ubertragung liegt. Das ZDF hat seinen Sendeplan flexibel angepasst, um die Zuschauer beim DFB-Pokal nicht zu enttäuschen. Die nachsten Episoden von SOKO Wismar sind jedoch weiterhin in der Mediathek verfugbar.