ZDF Talk: Illner analysiert Trumps Gefahr nach Wahlerfolg

Maybrit Illner diskutiert mit Experten und Politikern die Folgen des Trump-Siegs. Ist der Präsident unberechenbarer und gefährlicher für die globale Politik geworden?

Die Erleichterung in den deutschen Medien war am Donnerstagabend nach den US-Wahlen fast greifbar. Doch bei Maybrit Illner stand die eigentliche Frage im Raum: Wird Donald Trump nach seinem Sieg noch gefährlicher? Während viele Gäste zunächst einen leichten Sekt-Optimismus zeigten, zeigte sich schnell, dass die geopolitische Lage komplexer bleibt. Die Diskussion verband die kurze Freude über den Ausgang der Wahlen mit der ernüchternden Analyse der folgenden politischen Dynamiken. Besonders die Figuren im Weißen Haus und ihre Beziehungen zu europäischen Akteuren standen dabei im Fokus.

Politiker debattieren über Merz und Trumps Autorität

Jan van Aken, der ehemalige Chef der Linken-Fraktion, nutzte die Sendung, um scharfe Kritik an der Haltung des deutschen Kanzlers Friedrich Merz zu üben. Er warf Merz vor, sich bei Donald Trump regelrecht eingeschleimt zu haben. Der Ex-Linke beschrieb das Verhalten des Kanzlers als zu devot und bemerkenswert, als würde er sich an die Maga-Bewegung anpassen. Van Aken kam zu dem Schluss, dass Merz die Beziehungen in den letzten zwei Jahren vollständig verschlechtert habe.

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Norbert Röttgen von der CDU konnte diese Darstellung nicht auf sich sitzen lassen. Er betonte, es sei nicht fair, Merz für sein diplomatisches Geschick zu kritisieren. Der CDU-Politiker verteidigte den Kanzler und sagte, dieser habe die Show des US-Präsidenten im Oval Office gut gemeistert. Röttgen versicherte, Merz habe stets die notwendige Balance gewahrt und sich nicht angepaßt. Ein weiterer Verteidiger war der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges. Er lobte Merz, der auf Augenhöhe gesprochen habe, und nannte ihn beeindruckend im Vergleich zu anderen europäischen Politikern.

Gegenüber Trump selbst war Hodges jedoch nicht zimperlich. Er nannte die Situation peinlich und kritisierte den US-Präsidenten als korrupt. Laut Hodges gibt Trump anderen die Möglichkeit, ebenfalls korrupt zu handeln. Militärexperte Frank Sauer stimmte der Einschätzung zu, dass der Nimbus von Trump stark gelitten habe. Er wies darauf hin, dass die beinahe übermenschliche Macht des Präsidenten innerhalb der republikanischen Partei deutlich geschwächt sei. Wenn selbst engste Verbündete abweichen, verliere seine Autorität an Respekt. Dies sei ein wichtiges Signal für die politische Landschaft.

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Psychologische Analyse und Gefahr der Unberechenbarkeit

Rund dreißig Minuten nach Sendebeginn kehrte Illner zu ihrer Kernfrage zurück: Wie gefährlich ist der amerikanische Präsident tatsächlich jetzt? Elmar Theveßen, der ZDF-Studioleiter in Washington, brachte eine psychologische Perspektive ein. Er sagte, Trump habe an der Wahlnacht eine absolute Ohnmacht erlebt. Die blaue Welle der demokratischen Siege sei über die USA gerollt, ohne dass er etwas dagegen hätte tun können. Theveßen argumentierte, dass jemand, der diese Ohnmacht so intensiv gespürt habe, möglicherweise an anderer Stelle die Macht zurückgewinnen wolle. Diese Dynamik mache Trump möglicherweise noch unberechenbarer und gefährlicher.

Militärexperte Sauer ergänzte diese Einschätzung mit der Beschreibung des US-Präsidenten als erratisch und jähzornig. Man wisse nicht, woran man bei ihm sei. Er betonte, dass man aus der Vergangenheit gelernt habe, sich auf keine festen Verhaltensmuster verlassen zu können. Diese Erkenntnis griff Jan van Aken auf, verkehrte sie aber ins Gegenteil. Er sagte, er habe vor Jahren aufgehört, darüber zu spekulieren, was Trump als Nächstes tun werde. Van Aken nannte solche Vorhersagen Kaffeesatzleserei und riet dazu, es einfach zu lassen. Sein Rat richtete sich auch an Talkshow-Hosts, die oft versuchen, die Psyche des Präsidenten aus der Ferne zu analysieren.

Außenpolitische Spannungen und Verhandlungsverhandlungen

Die Diskussion gipfelte in einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Politikern über die Außenpolitik. Van Aken und Röttgen gerieten aneinander, als es um den Krieg in der Ukraine und die Rolle von Wladimir Putin ging. Van Aken wandte sich an Röttgen und sagte, er höre seit vier Jahren von ihm, dass Putin nicht verhandeln wolle. Er bemerkte, dass dies in allen Kriegen so sei, dass eine oder beide Seiten nicht verhandeln wollen. Seine Auffassung war, dass Diplomatie die Aufgabe habe, beide Parteien trotzdem zu Gesprächen zu bewegen.

Röttgen widersprach dieser Einschätzung scharf und nannte die Hoffnung auf Verhandlungen eine Illusion. Er hatte kaum Gelegenheit, seine Argumente vollständig auszulegen, da van Aken ihn unterbrach. Van Aken bat darum, über andere Konflikte wie Kolumbien oder Nordirland zu sprechen. Röttgen erwiderte kurz und bündig, dass man sich nicht in Kolumbien befinde. Die Sendung endete mit der offenen Frage nach der zukünftigen Rolle des US-Präsidenten in einer polarisierten Welt. Die Gäste zeigten ein gemischtes Bild aus Entlastung über den Ausgang der Wahlen und großer Sorge vor den folgenden Entscheidungen. Die Diskussion verdeutlichte, dass die deutschen politischen Beobachter noch am Finden sind, wie sie mit der neuen Realität in den USA umgehen sollen.