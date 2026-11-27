Das ZDF unterbricht die Ausstrahlung von Bergdoktor 18 im Dezember 2026 für eine Wohltätigkeitsshow. Details zum neuen Programmplan und Streaming-Verfügbarkeit.

Das ZDF kündigt für den Anfang Dezember 2026 eine ungewöhnliche Programmpause für die beliebte Serienreihe Bergdoktor an. Das Unternehmen nimmt die Folge ab dem 3. Dezember 2026 kurzfristig aus dem Donnerstagsprogramm. Diese Maßnahme dient der Übertragung von "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella, die den gewohnten Sendeplatz am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, einnimmt.

Programmänderung und Spendenaktion im Dezember

Die Verschiebung der Folgen hat direkte Konsequenzen für das Ende der 18. Staffel, da das Staffelfinale dadurch ebenfalls in die Zukunft rutscht. Das ZDF nutzt den Sendeplatz der Unterhaltungsshow nicht nur zur Unterhaltung, sondern sammelt gleichzeitig Spenden für die Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor. Diese Wohltätigkeitsinitiative ist ein fester Bestandteil der Planung für den Abend von Giovanni Zarrella.

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Ausstrahlungsplan und Streaming-Verfügbarkeit

Bis Ende November 2026 läuft die Ausstrahlung der Serie weiterhin nach regulärem Plan. Das ZDF zeigt am Donnerstag, dem 26. November 2026, die fünfte Folge mit dem Titel "Spiel mit dem Feuer". Im Anschluss daran folgt eine einwöchige Pause, die die Zuschauer vor der Programmänderung im Dezember erwartet.

Fans, die nicht auf die lineare TV-Ausstrahlung warten möchten, haben alternative viewing-Möglichkeiten. Die komplette 18. Staffel steht seit dem 22. Oktober 2026 in der ZDF-Mediathek bereit. Diese digitale Verfügbarkeit bleibt bis zum Herbst 2027 bestehen, wodurch sich die Reichweite der Serie über das lineare Fernsehen hinaus erheblich verlängert.

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Narrativer Höhepunkt und Abschiedsszenarien

Besonders für langjährige Zuschauer dürfte die Unterbrechung mitten in der Staffel ungelegen kommen, da die Handlung an Dramatik zunimmt. Vor der geplanten TV-Pause sucht das Team nach einem vermissten Gleitschirm-Paar, das nach einem Unglück in den Bergen vermisst wird. Diese Suche bindet die Hauptcharaktere eng an die bergige Kulisse der Serie.

Gleichzeitig entwickelt sich eine weitere Konfliktdimension um Markus Halbbruder Jan, der durch einen riskanten Deal zunehmend unter Druck gerät. Diese sich zuspitzende Handlung macht den Verlust der gewohnten Ausstrahlung für die Erzählstruktur spürbarer, da die Spannung vorerst nicht weiterverfolgt werden kann.

Kultureller Kontext und Personalwechsel

Die Unterbrechung findet in einem Zeitraum statt, der auch eine persönliche Zäsur für die Serie markiert. Die aktuelle Staffelnäherung sich dem Abschied von Luise Bähr als Katharina Strasser an. Dieser personalbedingte Wechsel trägt zur emotionalen Bedeutung der verbleibenden Episoden bei, die nun verschoben werden.

Der Entschluss des ZDF steht im Kontext eines harten Wettbewerbs im deutschen Fernsehen. Andere Sender wie der Bayerische Rundfunk mit seiner ARD-Serie Bergdoktor setzen auf eigene Strategien, die das ZDF konterkarieren. Die Entscheidung für Giovanni Zarrella zeigt die Priorisierung von Charity-Events und bekannten Showgesichtern im Donnerstagabendprogramm des Dritten Programms.