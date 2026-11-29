Das ZDF nimmt den Bergdoktor aus dem Donnerstagsprogramm. Die 18. Staffel endet nicht wie geplant. Stattdessen sendet der Sender am 3. Dezember 2026 die große Show von Giovanni Zarrella.

Das ZDF trifft eine auffällige Entscheidung für das Fernsehen im Dezember 2026. Die populäre Serie Bergdoktor wird kurzfristig aus dem Donnerstagsprogramm genommen. Dadurch verschiebt sich auch das reguläre Staffelfinale der 18.

Staffel. Diese Programmänderung tritt Anfang Dezember in Kraft und betrifft Fans der langjährigen Traditionsserie.

Programmänderung im Dezember 2026

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Der Auslöser für diese Verschiebung ist die Sendung Die große Weihnachtsshow. Sie wird am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, den gewohnten Sendeplatz besetzen. Giovanni Zarrella steht im Mittelpunkt dieser Unterhaltungssendung. Das ZDF nutzt diesen Sendeplatz jedoch nicht nur für reine Unterhaltung. Parallel zur Show sollen Spenden für die Wohltätigkeitsorganisationen Brot für die Welt und Misereor gesammelt werden. Damit verbindet der Sender Entertainment mit sozialem Engagement.

Ablauf und Streaming-Optionen für Fans

Bis Ende November 2026 läuft die Staffel der Bergdoktor weiterhin regulär im Fernsehen. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, zeigt das ZDF noch die Folge fünf mit dem Titel Spiel mit dem Feuer. Anschließend folgt eine einwöchige Pause in der TV-Ausstrahlung. Für Zuschauer, die nicht auf die nächste Sendung warten möchten, bietet das Angebot alternative Möglichkeiten. Die komplette 18. Staffel ist bereits seit dem 22. Oktober 2026 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort bleiben die Episoden bis zum Herbst 2027 abrufbar.

Abschied von Luise Bähr und Handlungstiefe

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Die Unterbrechung mitten in der Serie kommt besonders für langjährige Zuschauer ungelegen. Die aktuelle Staffel nähert sich zudem einem wichtigen Charakterwechsel an. Es ist der Abschied von Luise Bähr als Katharina Strasser. Dieser Wechsel markiert ein signifikantes Ereignis in der Geschichte der Serie. Abseits dieser Besetzungsänderung spitzt sich die Handlung weiter zu. Vor der TV-Pause sucht das Team nach einem vermissten Gleitschirm-Paar nach einem Unglück in den Bergen.

Wettbewerb mit ARD und neue Herausforderungen

Die Programmänderung des ZDF findet in einer Zeit statt, in der sich der Wettbewerb mit anderen Sendern verschärft. Die ARD senkt im Duell die Konkurrenz mit der Serie Bergdoktor Staffel 19. Einer der größten deutschen TV-Klassiker hat im direkten Vergleich oft keine starken Argumente mehr. Die Handlung bleibt spannend, da Markus' Halbbruder Jan durch einen riskanten Deal zunehmend unter Druck gerät. Diese narrative Ebene bleibt erhalten, auch wenn die Ausstrahlung pausiert.

Weitere Traditionsserien und Quizzes

Neben der Bergdoktor-Reihe bietet das ZDF auch Inhalte zu anderen klassischen Serien. Zuschauer können ihr Wissen über die Rosenheim-Cops in einem Quiz testen. Dies bietet eine Alternative für jene, die sich mit anderen Traditionsserien des Senders auskennen. Die Verschiebung der Bergdoktor-Ausstrahlungen ist also nur ein Teil des aktuellen Programmspektrums. Das ZDF reagiert mit dieser Flexibilisierung auf spezielle Sendebedürfnisse im Winter.