Das ZDF präsentiert zur Weihnachtszeit 2026 ein umfangreiches Programm mit neuen Filmen, Krimis und Kindersendern. Entdecken Sie alle Premieren, Streaming-Termine und Details zu denHighlights.

Das ZDF hat sein festliches Programm für die kommende Weihnachtszeit vorgestellt und setzt dabei auf eine Mischung aus bekannten Formaten und hochwertigen Neuproduktionen. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender stockt sein线-Programm sowie die Mediathek mit attraktiven Titeln auf, die speziell auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind. Von romantischen Komödien über weihnachtliche Krimis bis hin zu familienfreundlichen Animationen bietet der Sender für jeden Geschmack etwas Passendes an. Wer plant, die Feiertage vor dem Fernseher zu verbringen, findet in der folgenden Übersicht einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Highlights.

Weihnachts-Neuproduktionen mit deutscher Besetzung

Für die aktuellen weihnachtlichen Neuproduktionen konnte das ZDF eine hochkarätige deutsche Besetzung für sich gewinnen. Die Palette der angebotenen Inhalte ist breit gefächert und reicht von leichten romantischen Komödien bis hin zuspannenden Weihnachts-Krimis, sodass verschiedene Geschmäcker bedient werden. Besonders hervorzuheben ist die Geschichte rund um Toni und Selma, deren Freundschaft bereits seit ihrer Kindheit von einer außergewöhnlichen Verbindung geprägt ist. Obwohl die beiden über mehr als dreißig Jahre hinweg immer wieder den richtigen Moment für ein gemeinsames Glück verpassen, beginnt Toni kurz vor Weihnachten einen letzten verzweifelten Versuch, seine Jugendliebe zurückzugewinnen. Das Schicksal nimmt dabei eine unerwartete Wendung, die das weitere Geschehen bestimmt. Der Film ist ab dem 13. November 2026 in der Mediathek verfügbar.

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Eine weitere Produktion konzentriert sich auf zwei völlig unterschiedliche Familien, die versuchen möchten, gemeinsam Weihnachten in einem idyllischen Bergchalet zu feiern. Doch bereits im Voraus ist Streit vorprogrammiert, als Andrea zufällig auf ihren einstigen großen Liebsten Thomas trifft. Diese Begegnung droht, alte Gefühle und gut gehütete Geheimnisse ans Licht zu bringen, was das Fest schnell in ein enormes Chaos stürzen könnte. Auch diese Geschichte wird dem Zuschauer ab dem 13. November 2026 in der Online-Mediathek des Senders zur Verfügung stehen.

Weihnachtskrimis und dramatische Begegnungen

Neben den romantischen Themen bietet das Programm auch Spannung und Krimi-Flair für die kalte Jahreszeit. Neun Reisende mit den unterschiedlichsten Sorgen und Wünschen stranden an Heiligabend und sind gezwungen, ihre ursprünglichen Weihnachtspläne über Bord zu werfen. Stattdessen finden sie sich unverhofft an einem besonderen Ort zusammen, aus dem das vermeintlich gescheiterte Fest eine unvergessliche Nacht voller unerwarteter Begegnungen wird. Auch diese Produktion ist ab dem 13. November 2026 in der Mediathek abrufbar.

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Für Fans des Krimi-Genres gibt es zudem einen speziellen Fall, der kurz vor Weihnachten in Ostfriesland stattfindet. Dort wird der Besitzer einer Weihnachtsbaumplantage tot aufgefunden, und der Verdacht fällt auf den Bruder eines der ermittelnden Beamten. Während die Polizeiarbeit auf Hochtouren läuft, sorgen eine rätselhafte Einbruchsserie und chaotische Festtagsvorbereitungen für zusätzlichen Trubel im Geschehen. Diese Geschichte fügt sich nahtlos in die Reihe der weihnachtlichen Highlights ein und bietet neben der Detektei auch atmosphärische Tiefe.

Familienfilme und Kindersendungen auf KiKa

Auch für jüngere Zuschauer hat das ZDF beziehungsweise sein Kinderkanal KiKa ein paar tolle neue Titel im Programm vorbereitet. In einer Geschichte wird Raya in das Team eines angesehenen Trainers aufgenommen, wodurch ihr Traum von einer Profikarriere zum Greifen nah scheint. Doch als sie erkennt, dass der Trainer seine Machtposition ausnutzt und die Grenzen seiner Spielerinnen überschreitet, beschließt sie, ihm die Stirn zu bieten. Dieser Film ist ab dem 27. November 2026 in der Mediathek zu sehen.

Eine weitere Familienproduktion handelt von vier Geschwistern, die kurz vor Weihnachten aus ihrem neuen Zuhause gerissen werden müssen. Sie müssen gegen ihren Willen zu den wohlhabenden Großeltern ziehen, schmieden jedoch einen gewagten Plan, um zu ihrer Wahlfamilie zurückzukehren. Dabei entdecken die Kinder dunkle Familiengeheimnisse und Hinweise auf ihre verschwundene Mutter. Die Ausstrahlung ist für den 31. Dezember 2026 um 6:00 Uhr im ZDF geplant. Parallel dazu startet eine animierte Reise, bei der das abenteuerlustige Erdmännchen Tafiti sich mit dem chaotischen Pinselohrschwein Pinsel aufmacht, um seinen Großvater in Gefahr zu retten. Sie reisen durch Savanne und Wüste und müssen Mut beweisen, um die Gefahren zu meistern.

Terminübersicht und Ausblick auf das neue Jahr

Der Sendeterminplan für das KiKa ist ebenfalls detailliert geplant. Die Geschichte um Betti von Binsen und Herbert von Stroh, die heiraten möchten, aber auf der Suche nach passenden Blumen in ein turbulentes Abenteuer geraten, wird am 26. Dezember 2026 um 19:35 Uhr ausgestrahlt. Yvonne Catterfeld übernimmt in dieser Produktion die Rolle der Erzählerin. Ein weiterer animierter Titel rundet das Angebot ab: Rentier Niko hat es endlich in die fliegende Truppe des Weihnachtsmanns geschafft, gerät aber in Schwierigkeiten, als der Schlitten plötzlich verschwindet. Gemeinsam mit seinen Freunden begibt er sich auf eine abenteuerliche Suche durch das verschneite Lappland, um Weihnachten noch retten zu können. Diese Sendung ist für den 10. Januar 2027 um 10 Uhr auf KiKa vorgesehen.