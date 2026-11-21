Entdecken Sie das umfassende ZDF Weihnachtsprogramm 2026. Von romantischen Filmen über Krimis bis hin zu Kinderserien: Alle Streaming-Termine und Handlungen im Überblick.

Das ZDF erweitert sein Programm zum Ende des Jahres deutlich und präsentiert eine diverse Auswahl an Produktionen für die Festtage. Der öffentlich-rechtliche Sender legt dabei besonderen Wert auf eine hochkarätige deutsche Besetzung in den neuen Weihnachtsfilmen. Für die Mediathek gibt es ab November und Dezember 2026 zahlreiche Premieren, die verschiedene Geschmäcker bedienen. Zwischen romantischen Komödien und spannungsgeladenen Weihnachtskrimis findet jeder Zuschauer passende Inhalte.

Romantische Komödien und Krimis im Angebot

Die Filmfamilie "Toni und Selma" stellt eine Verbindung vor, die seit der Kindheit besteht. Über mehr als 30 Jahre verpassen die beiden Figuren immer wieder den richtigen Moment für ein gemeinsames Glück. Kurz vor Weihnachten unternimmt Toni einen letzten Versuch, seine Jugendliebe zurückzugewinnen, was zu einer unerwarteten Wendung führt. Diese Produktion passt in die Kategorie der romantischen Komödien und bietet emotionale Tiefe für das Publikum.

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Ein weiteres Angebot dreht sich um zwei völlig unterschiedliche Familien, die gemeinsam Weihnachten feiern wollen. Im idyllischen Bergchalet ist Streit vorprogrammiert. Als Andrea auf ihren einstigen großen Liebe Thomas trifft, drohen alte Gefühle und gut gehütete Geheimnisse das Fest in ein riesiges Chaos zu stürzen. Diese Handlung verbindet familiäre Dynamiken mit der typischen Weihnachtsatmosphäre.

Derweil stranden neun Reisende mit unterschiedlichen Sorgen und Wünschen an Heiligabend. Sie müssen ihre ursprünglichen Pläne über Bord werfen, finden sich aber unverhofft an einem besonderen Ort zusammen. Daraus entsteht eine unvergessliche Nacht voller unerwarteter Begegnungen. Diese Geschichte hebt die spirituelle und soziale Komponente des Festes hervor.

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Kriminalgeschichte in Ostfriesland

Neben den emotionalen Geschichten bietet das ZDF auch detektivisches Handeln an. Kurz vor Weihnachten wird der Besitzer einer Weihnachtsbaumplantage in Ostfriesland tot aufgefunden. Ausgerechnet der Bruder eines Ermittlers gerät daraufhin unter Mordverdacht. Während die Polizeiarbeit auf Hochtouren läuft, sorgen zusätzliche Faktoren für Trubel.

Eine rätselhafte Einbruchsserie und chaotische Festtagsvorbereitungen verschärfen die Situation im Krimi. Die Kombination aus lokaler Identität durch Ostfriesland und dem Spannungsfeld der Ermittlungen macht diesen Film zu einem Highlight für Krimifans. Die Produktion zeigt, wie Festtage oft von unerwarteten Ereignissen überschattet sein können.

Neue Serien und Kindersendungen

Nicht nur für Erwachsene gibt es neues Material. In einer neuen Serie wird die junge Heilerin Hannah zum Mittelpunkt. Sie träumt von Freiheit, gerät aber in einen gefährlichen Machtkampf, als eine machthungrige Priesterin das Königreich unter ihre Kontrolle bringen will. Gemeinsam mit Prinz Albert und ihrer Freundin Dália muss sie sich dunklen Mächten entgegenstellen. Diese Geschichte entscheidet über die Zukunft des Reiches.

Für die jüngeren Zuschauer hat das ZDF verschiedene Animationen und Familienfilme vorbereitet. In der Serie "Raya" wird eine Spielerin Teil eines Trainer-Teams. Als sie erkennt, dass der Trainer seine Machtposition ausnutzt, beschließt sie, ihm die Stirn zu bieten. Dies zeigt einen modernen Umgang mit Machtmissbrauch im Sportkontext.

Ein weiterer Film erzählt von vier Geschwistern, die gegen ihren Willen zu ihren wohlhabenden Großeltern gezogen werden. Die Kinder schmieden einen gewagten Plan, um zu ihrer Wahlfamilie zurückzukehren. Dabei entdecken sie dunkle Familiengeheimnisse und Hinweise auf ihre verschwundene Mutter. Diese Handlung verbindet Abenteuer mit familiären Rätseln.

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Streichelzonen und Tierabenteuer

Die Serie "Tafiti und Pinsel" richtet sich an ein junges Publikum. Als sein Großvater in Gefahr gerät, begibt sich das abenteuerlustige Erdmännchen Tafiti gemeinsam mit dem chaotischen Pinselohrschwein Pinsel auf eine Reise durch die Savanne und Wüste. Um die Gefahren zu meistern, müssen sie Mut beweisen und sich aufeinander verlassen. Diese Freundschaftsgeschichte eignet sich perfekt für Adventsabende.

Eine weitere Produktion zeigt die Figuren Betti von Binsen und Herbert von Stroh. Sie wollen heiraten, fehlen aber die passenden Blumen für die Hochzeit. Herbert begibt sich auf die Suche und gerät in ein turbulentes Abenteuer, das die Hochzeitspläne fast zum Scheitern bringt. Yvonne Catterfeld wirkt als Erzählerin mit, was der Geschichte einen besonderen Reiz verleiht. Der Stream startet am 10. Dezember 2026.

Weihnachtliche Magie und Streaming-Termine

Der Klassiker "Niko und der Schneemann" kehrt zurück. Das Rentier Niko hat es in die fliegende Truppe des Weihnachtsmanns geschafft, aber seine neue Freundschaft mit Stella bringt ihn in Schwierigkeiten. Als der Schlitten des Weihnachtsmanns verschwindet, begibt sich Niko auf eine Suche durch das verschneite Lappland. Das Ziel ist es, Weihnachten noch zu retten.

Die Inhalte sind ab November 2026 in der Mediathek des ZDF verfügbar. Konkrete Starttermine variieren, wobei der 20. November 2026 und der 10. Dezember 2026 explizit genannt werden. Das Programm deckt ein breites Spektrum ab und bietet Familien sowie Alleinunterhaltern eine große Auswahl an Inhalten für die kalte Jahreszeit. Die Kombination aus Kino-Qualität und digitaler Verfügbarkeit macht das Angebot besonders attraktiv.