Das ZDF stellt das komplette Weihnachtspaket 2026 vor. Entdecken Sie Premieren mit deutscher Besetzung, Weihnachtskrimis und Highlights für Kinder auf KiKa ab November 2026.

Das ZDF bereitet sich mit einem umfassenden Programm auf die kommende Weihnachtszeit vor und bietet Nutzern eine sorgfältig kuratierte Auswahl an neuen Filmen und Serien. Der öffentlich-rechtliche Sender setzt dabei bewusst auf hochwertige Produktionen mit einer namhaften deutschen Besetzung, um unterschiedlichste Geschmäcker bei den Fernsehzuschauern anzusprechen. Das Programm umfasst das gesamte Spektrum von romantischen Komödien bis hin zu spannenden Weihnachtskrimis, die ab Ende November in der Mediathek und im linearen Fernsehen zu sehen sind.

Weihnachtsfilme im ZDF und deren Handlung

Die wichtigsten Neuproduktionen des Senders beginnen am 13. November 2026 in der Mediathek verfügbar zu sein. Ein zentrales Drama dreht sich um die Charaktere Toni und Selma, die seit ihrer Kindheit eine außergewöhnliche Verbindung teilen. Drei Jahrzehnte lang verpassen sie jedoch stets den richtigen Zeitpunkt für ein gemeinsames Glück. Kurz vor Weihnachten unternimmt Toni einen letzten verzweifelten Versuch, seine Jugendliebe zurückzugewinnen, was das Schicksal in eine völlig unerwartete Richtung lenkt.

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Eine weitere Story mit demselben Startdatum ab 13. November 2026 spielt in einem idyllischen Bergchalet, wo zwei völlig unterschiedliche Familien versuchen, Weihnachten gemeinsam zu feiern. Der Zusammenhalt ist jedoch angespannt, da Streit vorprogrammiert ist. Als die Protagonistin Andrea dort auf ihren einstigen Liebhaber Thomas trifft, drohen alte Gefühle und gut gehütete Geheimnisse das Fest in ein riesiges Chaos zu stürzen.

Das Programmangebot wird durch eine Geschichte über neun Reisende erweitert, die an Heiligabend aufgrund unterschiedlicher Sorgen und Wünsche an einem besonderen Ort stranden. Sie sind gezwungen, ihre ursprünglichen Weihnachtspläne über Bord zu werfen. Aus dem vermeintlich gescheiterten Fest entsteht jedoch eine unvergessliche Nacht voller unerwarteter Begegnungen, die am 13. November 2026 in der Mediathek startet.

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Im Bereich des Krimigenres stellt das ZDF eine Produktion vor, die kurz vor Weihnachten spielt. Dabei wird der Besitzer einer Weihnachtsbaumplantage in Ostfriesland tot aufgefunden. Der Hauptverdacht fällt auf den Bruder eines der beteiligten Ermittler, was die Polizeiarbeit unter Hochdruck setzt. Eine rätselhafte Einbruchsserie sowie chaotische Festtagsvorbereitungen sorgen für zusätzlichen Trubel und Komplikationen im Ermittlungsverfahren.

Kindersendungen bei KiKa und ZDFneo

Neben den Angeboten für Erwachsene widmet sich der Sendekanal KiKa speziell dem jüngeren Publikum mit einer Reihe neuer Titel. Eine dieser Produktionen startet am 27. November 2026 in der Mediathek und erzählt die Geschichte von Raya. Sie tritt in das Team eines angesehenen Trainers ein, was ihren Traum von einer Profikarriere greifbar nah erscheinen lässt. Als sie jedoch erkennt, dass der Trainer seine Machtposition ausnutzt und Grenzen überschreitet, beschließt sie, ihm die Stirn zu bieten.

Eine weitere familienfreundliche Produktion wird am 31. Dezember 2026 um 6:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Hier werden vier Geschwister kurz vor Weihnachten gewaltsam aus ihrem neuen Zuhause gerissen und müssen gegen ihren Willen zu ihren wohlhabenden Großeltern ziehen. Die Kinder schmieden einen gewagten Plan, um zu ihrer Wahlfamilie zurückzukehren, wobei sie auf der Flucht dunkle Familiengeheimnisse und Hinweise auf ihre verschwundene Mutter entdecken.

Für Fans von Animationen bietet KiKa am 26. Dezember 2026 um 19:35 Uhr eine besondere Show. Die Figuren Betti von Binsen und Herbert von Stroh wollen heiraten, fehlen doch noch die perfekten Blumen. Herbert begibt sich auf die Suche und gerät in ein turbulentes Abenteuer, das die Hochzeitspläne fast zum Scheitern bringt. Die Erzählung wird von der bekannten Schauspielerin Yvonne Catterfeld begleitet.

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Ebenfalls am 26. Dezember 2026 wird eine abenteuerliche Geschichte ausgestrahlt, in der das Erdmännchen Tafiti seinen Großvater retten muss. Er begibt sich zusammen mit dem chaotischen Pinselohrschwein Pinsel auf eine Reise durch Savanne und Wüste. Beide müssen Mut beweisen und sich gegenseitig vertrauen, um die zahlreichen Gefahren auf ihrem Weg zu meistern.

Den Abschluss des kinderfreundlichen Angebots bildet ein spezielles Event am 10. Januar 2027 um 10 Uhr bei KiKa. Das Rentier Niko hat es endlich in die fliegende Truppe des Weihnachtsmanns geschafft. Seine neue Freundschaft mit Stella bringt ihn jedoch schnell in Schwierigkeiten, als der Schlitten des Weihnachtsmanns plötzlich verschwindet. Gemeinsam mit Freunden begibt er sich auf eine abenteuerliche Suche durch das verschneite Lappland, um Weihnachten noch retten zu können.