Das ZDF hat die Gästeliste für die Neuauflage von Wetten, dass..? mit Bill und Tom Kaulitz veröffentlicht. Zu den Gästen zählen internationale Stars wie Dwayne Johnson und Kevin Hart sowie der Musiker Jamie Miller. Die Reaktionen der Internetnutzer fallen jedoch eher ernüchtert als euphorisch aus.

Das ZDF hat bekanntgegeben, welche deutschen und internationalen Prominenten bei der Neuauflage von „ Wetten, dass..?

“ mit den Kaulitz-Zwillingen zu Gast sein werden. Die Netzgemeinde reagiert ernüchtert.hat die Gästeliste für das große „Wetten, dass..?

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“-Comeback veröffentlicht. Wenige Tage, bevor Europas größte TV-Show live aus Halle gesendet wird, sind die Erwartungen hoch. Nicht nur, dass Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel zwar bühnenerfahren, im klassischen Live-Fernsehen am Samstagabend aber Neulinge sind – auch was die prominenten Gäste angeht, hat „Wetten, dass..?