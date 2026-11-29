Das ZDF startet Wetten dass mit Bill und Tom Kaulitz. Die Sendung kehrt nach drei Jahren Pause zurück, um die deutsche TV-Geschichte fortzusetzen.

Das ZDF bringt die legendäre Unterhaltungssendung Wetten dass? am kommenden Wochenende zurück in die Programmstruktur. Nach einer dreijährigen Pause kehrt die Show mit den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren ins Fernsehen zurück. Dieser Neustart markiert einen historischen Wendepunkt in der deutschen Fernsehgeschichte.

Neue Moderatoren führen ZDF Sendung

Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Regie, nachdem die Ära von Thomas Gottschalk endete. Gottschalk moderierte die Sendung zwischen 1987 und 2003 insgesamt 154 Mal und verlieh ihr internationale Strahlkraft. Die Zwillinge sind 37 Jahre alt und hatten bereits 2006 als Gäste mit ihrer Band Tokio Hotel die Bühne betreten. Das Ziel des Senders ist es, aus der Vergangenheit der Show die Zukunft des Unterhaltungsfernsehens zu formen.

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Gastgeber und Institutionen zur Sendung

Die bisherigen 218 Ausgaben gelten als fester Bestandteil der deutschen Kulturgeschichte. Frank Elstner, der die Show 1981 ins Leben rief und 39 Ausgaben moderierte, wird der neuen Folge nicht beiwohnen. Der 84-jährige Erfinder begründet die Absage mit der anstrengenden Anreise von Baden-Baden nach Halle. Markus Lanz, der die Show zwischen 2012 und 2014 insgesamt 16 Mal moderierte, kommt ebenfalls nicht.

Wolfgang Lippert, der die Produktion 1992 und 1993 neunmal anleitete, verbringt den Abend vor dem Fernseher. Er ist zu diesem Zeitpunkt als Gast in der Sendung von Sebastian Pufpaff zu sehen. Das ZDF betont, dass man nicht alle ehemaligen Moderatoren einladen konnte. Dennoch bleibt eine physische Verbindung zur Vergangenheit bestehen, da die ursprüngliche Couch von Thomas Gottschalk in neuer Bezugsvariante genutzt wird.

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Hollywood Stars und deutsche Künstler

Die Gästeliste verzeichnet internationale Größen und nationale Stars. Dwayne Johnson und Kevin Hart kommen zur Show, um ihren neuen Film Jumanji zu promoten. Sie werden auf der berühmten TV-Couch sitzen. Aus Deutschland treten Herbert Grönemeyer, Nina Chuba und Jamie Miller auf. Grönemeyer ist ein Kenner der Sendung und steht für seinen 15. Auftritt bereit. Leo Neugebauer bringt als Olympiazweiter Silber aus Paris olympische Ehre in die Live-Show.

Heidi Klum wird als Gast im Publikum erwartet. Die Absage von Helene Fischer bleibt ein Thema, da die Kaulitz-Brüder nach Berichten keine große Lust auf die Sängerin hatten. Gleichzeitig planen parallel zur Show Fan-Screenings in Berlin für Dune Part Three. Dort reisen Timothée Chalamet, Zendaya und Jason Momoa an. Viele Hollywood-Stars sind vorsichtig, da der Auftritt von Tom Hanks mit der Katzenmütze im November 2021 bei Markus Lanz noch in Erinnerung ist.