Der Fantasy-Klassiker Excalibur von John Boorman ist ab November kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Sehen Sie den Film mit Helen Mirren und Liam Neeson.

Der Fantasy-Film aus dem Jahr 1981 erzählt die legendäre Geschichte von König Artus, Merlin und dem Schwert Excalibur. Dabei entfaltet das Werk eine düstere und beinahe märchenhafte Atmosphäre, die bis heute auf das Publikum wirkt. Der Film ist ab November kostenlos in der ZDF-Mediathek zu streamen und bietet damit einem breiten Publikum Zugang zu diesem visuellen Meisterwerk. Diese Verfügbarkeit macht den Klassiker für neue Generationen von Filmfans interessant, die die mythischen Geschichten des Mittelalters entdecken möchten.

John Boormans Inszenierung von "Excalibur" nimmt sich die Artus-Sage nicht gerade zurückhaltend vor. Statt einer historisch möglichst realistischen Interpretation erwartet das Publikum eine opulente Fantasy-Welt. Diese Welt ist geprägt von Magie, Rittern, Intrigen und übernatürlichen Momenten, die den Rahmen einer reinen Historie sprengen. Boorman entscheidet sich bewusst gegen digitale Bombastik und setzt stattdessen auf handwerkliche Exzellenz.

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Die Regie von John Boorman zeigt sich in der visuellen Umsetzung besonders detailverliebt. Er setzt auf aufwendige Kostüme und beeindruckende Kulissen, um die Glaubwürdigkeit seiner Geschichte zu stärken. Die Bildsprache erinnert dabei teilweise an ein Gemälde, was dem Film eine einzigartige Ästhetik verleiht. Diese Entscheidung trägt dazu bei, dass die Fantasy-Elemente nicht plump, sondern ästhetisch anspruchsvoll wirken und die Zuschauer in eine andere Zeit versetzen.

Ein überraschend prominenter Cast bereichert das Epos um "Excalibur" zusätzlich. Helen Mirren schlüpft in die Rolle der Morgana und Liam Neeson ist als Gawain zu sehen. Beide Schauspieler spielen wichtige Rollen in diesem komplexen Mythos. Ihre Präsenz hebt die Qualität des Films weiter an und zieht auch Fans der bekannten Stars in das Geschehen hinein, die sich vielleicht zunächst abseits des Genres bewegen.

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Auch die Bewertungen der Zuschauer sprechen dafür, dass "Excalibur" kein angestaubter Klassiker ist. Stattdessen performt das Werk immer noch in strahlender Rüstung und überzeugt bis heute. So bewerten achtzig Prozent aller Zuschauenden das Fantasy-Epos positiv. Die visuellen Effekte werden als wirklich atemberaubend und die technische Qualität als beeindruckend beschrieben, was die langjährige Wirkung des Films unterstreicht.

Kritiker loben insbesondere die Kostüme und die Lichtgestaltung, die fantastisch wirken sollen. Sie verleihen dem Film eine unglaubliche Realitätsnähe, obwohl es sich um eine fantastische Geschichte handelt. Insgesamt wird es als sehenswerter Film eingestuft, auch wenn er nicht ganz perfekt ist. Ein weiterer Zuschauer beschreibt den Film als außergewöhnlich und voller finsterer Mittelalter-Action, Höhlenmenschen-Sex, Zauberern, Blitzen, Feuer und Nebel.

Die Beschreibung erwähnt jede Menge riesige, absurde Rüstungen und Allegorien, die die meisten Zuschauer sowieso nicht verstehen werden. Trotzdem werden fantastische schauspielerische Leistungen, Kostüme und Kulissen gelobt. Wenn man die Artus-Sage oder Fantasyfilme aus dem Mittelalter liebt, sollte man den Film sich unbedingt ansehen. Viele Fans sehen ihn als einen ihrer absoluten Lieblingsfilme an.

Die Begeisterung hält auch bei wiederholtem Ansehen an. Knallharte Fantasy und großartige Schauspieler begeistern das Publikum bis heute. Es wird als epische Reise beschrieben, bei der man von der ersten bis zur letzten Sekunde gefesselt ist. Ein Zuschauer wünscht sich, dass es mehr Filme dieser Art gibt. Die ZDF-Mediathek bietet damit im November nicht nur ein Nostalgie-Erlebnis, sondern eine qualitative Empfehlung für Fantasy-Liebhaber, die noch keinen Zugang zu diesem historischen Stück Filmgeschichte hatten.