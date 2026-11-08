ZDF zeigt The Zone of Interest am 9. November im Free-TV

Das Oscar-premierte Holocaust-Drama The Zone of Interest ist am 9. November erstmals im ZDF zu sehen. Der Film nutzt eine einzigartige akustische Erzählweise, um die Banalität des Bösen zu thematisieren.

Das preisgekrönte Filmdrama The Zone of Interest wird am Montag, dem 9. November 2024, zur Primetime im Free-TV des ZDF ausgestrahlt. Diese Erstausstrahlung fällt auf den Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 und bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit, das oscarprämierte Werk von Regisseur Jonathan Glazer im deutschen Fernsehen zu erleben. Parallel zur TV-Premiere steht der Film ab diesem Datum für vier Wochen auf der Streaming-Plattform des öffentlich-rechtlichen Senders zur Verfügung.

Ursprung und Auszeichnungen des Films

Die Weltpremiere des Werks fand bereits vor gut drei Jahren auf den Filmfestspielen von Cannes statt. Seitdem hat sich das Drama international einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert und wurde 2024 mit dem Oscar als bester internationaler Film ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die künstlerische Relevanz des Projekts, das sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinandersetzt, ohne dabei die traditionelle visuelle Darstellung von Gewalt zu nutzen. Kritiker und Publikum diskutieren weiterhin intensiv über die narrative Strategie des Regisseurs.

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Erzählstruktur und akustische Inszenierung

Der Film folgt dem Alltag der Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höß, dargestellt von Christian Friedel, und seiner Ehefrau Hedwig, verkörpert von Sandra Hüller. Ihr Zuhause befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vernichtungslager Auschwitz, in dem Hunderttausende Juden ermordet wurden. Jonathan Glazer verzichtet bei der Inszenierung auf die direkte Abbildung des Schreckens und setzt stattdessen auf die Tonspur, um den Horror erfahrbar zu machen. Die Eheleute haben sich ein bürgerliches Idyll mit gepflegtem Garten, Pool und Gemüsebeet geschaffen, das scharf von den Geräuschen des Lagers kontrastiert wird.

Kritik und kontroverse Rezeption

Die künstlerische Entscheidung, den Blick vom Lager ins Privathaus zu richten, hat die Kritik gespalten. Während der britische Guardian das Werk als brutales Meisterwerk lobte und Der Spiegel es zu den zehn besten Filmen des Jahres 2024 zählte, sah die New York Times das Drama als hohl und selbstverherrlichend an. Einige Rezensenten warfen dem Film eine Verharmlosung des Antisemitismus und eine zu starke Fokussierung auf die Täterperspektive vor. Das Drehbuch orientiert sich lose am gleichnamigen Roman von Martin Amis, der im Jahr 2014 veröffentlicht wurde.

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Symbolik und pädagogische Einordnung

Die Inszenierung nutzt tagetuchartige Szenen, die an Reality-TV-Formate erinnern, um die Gleichgültigkeit der Familie zu dokumentieren. Während im Hintergrund Geschrei, Hundegebell und Befehle aus dem Lager als Grundrauschen zu hören sind, spielen die Familienmitglieder Alltagsroutinen ab. Diese Diskrepanz verdeutlicht Hannah Arendts Konzept der Banalität des Bösen. So erwähnt Hedwig Höß beim Frühstück beiläufig, dass die Asche eines Bediensteten über die Felder gestreut werden kann, während Rauchschwaden aus dem Fenster ziehen. Die Bildungsstätte Anne Frank betont, dass das Werk voraussetzungsreich ist und ohne Vorkenntnisse über die historischen Fakten viele Szenen unverständlich bleiben würden.

Verfügbarkeit und kulturelles Erbe

Am 9. November 2024 startet die Fernsehausstrahlung um 22.15 Uhr als Free-TV-Premiere beim ZDF. Der Film wurde nicht nur für die beste Regie und den besten Schnitt nominiert, sondern gewann den Oscar auch in der Kategorie Bester Ton, was die zentrale Rolle der akustischen Gestaltung unterstreicht. Zwar gilt das Werk nicht als obligatorisches Pflichtprogramm für das allgemeine Fernsehpublikum, es hat jedoch das Potenzial, Diskussionen über Täterschaft, Ignoranz und historische Verantwortung anzuregen. Die vierwöchige Streaming-Verfügbarkeit ermöglicht es interessierten Nutzern, den Film in ihrem eigenen Tempo zu rezipieren und sich mit der düsteren Atmosphäre des Werks auseinanderzusetzen.