ZDF zeigt The Zone of Interest am 9. November zur Free-TV-Premiere

Das preisgekrönte Holocaust-Drama The Zone of Interest mit Sandra Hüller und Christian Friedel strahlt das ZDF am 9. November 2024 exklusiv im Free-TV aus. Der Film von Regisseur Jonathan Glazer wird vier Wochen im ZDF-Streaming angeboten.

Das ZDF strahlt das umstrittene Holocaust-Drama "The Zone of Interest" am Montag, dem 9. November 2024, in der Prime-Time um 22.15 Uhr erstmals im freien Fernsehen aus. Diese Free-TV-Premiere fällt zeitlich präzise auf den Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, was eine bewusste gedenkpolitische Akzentuierung der Ausstrahlung darstellt. Zusätzlich zur linearen Fernsehsendung bietet der Streamingportal des Senders den preisgekrönten Film für einen Zeitraum von vier Wochen zur On-Demand-Nutzung an.

Unkonventionelle Darstellung des Holocaust

Regisseur Jonathan Glazer wählt mit diesem Werk, das bei der Filmfeier in Cannes vor gut drei Jahren seine Weltpremiere feierte und 2024 den Oscar als bester internationaler Film gewann, einen radikal neuen narrativen Ansatz. Der Film folgt dem scheinbar idyllischen Alltag der Familie von KZ-Kommandant Rudolf Höß, dargestellt von Christian Friedel, und seiner Frau Hedwig, verkörpert von Sandra Hüller. Ihr Wohnhaus liegt direkt angrenzend an das Vernichtungslager Auschwitz, in dem Hunderttausende jüdische Menschen ermordet wurden.

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Glazer verzichtet konsequent auf visuelle Darstellungen der physischen Gewalt und der Schrecken im Lager. Stattdessen konzentriert sich die Kamera auf die häusliche Routine der Täterfamilie, die ein Leben mit gepflegtem Garten, Swimmingpool und eigenen Gemüsebeeten führt. Diese visuelle Distanz erzeugt eine besondere Art des Horrors, der nicht durch Schockbilder, sondern durch die banale Normalität der Täterperspektive erzeugt wird.

Kritische Debatten und mediale Rezeption

Der innovative Ansatz des Films hat bei der Fachkritik und im Publikum zu heftigen Kontroversen geführt. Während einige Rezensenten dem Werk Verharmlosung des Antisemitismus oder eine zu starke Fokussierung auf die Täter vorwarfen, wurde die Inszenierung anderswo als brutales Meisterwerk gepriesen. Die "New York Times" kritisierte das Drama als hohl und selbstverherrlichend, was die polare Rezeption verdeutlicht.

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Ganz im Gegensatz dazu lobte der britische "Guardian" die Arbeit von Jonathan Glazer hoch. Auch das deutsche Magazin "Der Spiegel" hat den Film in seine Liste der zehn besten Produktionen des Jahres 2024 aufgenommen. Der Film lehnt sich lose an den gleichnamigen Roman von Martin Amis an, der im Jahr 2014 veröffentlicht wurde und ebenfalls die psychologischen Abgründe der Täterfamilie untersucht.

Die Rolle des Klangs und die Banalität des Bösen

Die eigentliche Atmosphäre des Grauens wird in diesem Film primär über die Tonspur vermittelt, was sich auch in der Oscar-Auszeichnung für den besten Ton widerspiegelt. Im Hintergrund der häuslichen Szenen ist ständig ein Grundrauschen aus Schreien, Hundegebell und Befehlen aus dem Lager zu hören. Glazer erklärte bei einer Vorführung in Berlin, dass es zwei Filme gibt: den, den man sieht, und den, den man hört.

Diese akustische Konstante unterstreicht die Gleichgültigkeit und Bösartigkeit der Familienmitglieder, was stark an Hannah Arendts Gedanke der "Banalität des Bösen" erinnert. Beispielsweise erwähnt Hedwig Höß beim Frühstück beiläufig, dass die Asche eines Dienstes über die Felder gestreut werden könnte. Sichtbare Rauchschwaden, die aus dem Fenster der Villa wehen, lassen die Besucher das wahre Ausmaß der Verbrechen im Lager erahnen.

Fazit und pädagogische Einordnung

Die Bildungsstätte Anne Frank weist darauf hin, dass "The Zone of Interest" kein Pflichtprogramm ist, sondern voraussetzungsreich wirkt. Das Verständnis der düsteren Atmosphäre und der perfiden Darstellung hängt stark vom vorhandenen Wissen über die historischen Berichte der Überlebenden und die dokumentarischen Bilder des Holocaust ab. Ohne dieses Vorwissen bleiben viele der subtilen und verstörenden Szenen für das Publikum möglicherweise unverständlich.

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Trotz dieser notwendigen Voraussetzungen bietet der Film ein hohes Potenzial, die Zuschauer zur intensiven Auseinandersetzung mit Themen wie Täterschaft und Ignoranz anzuregen. Die Ausstrahlung bei ZDF und die Verfügbarkeit im Streamingportal bieten eine aktuelle Plattform, um diese komplexe künstlerische Reflexion der Vergangenheit in die breite Öffentlichkeit zu tragen und die historische Verantwortung neu zu verhandeln.