ZDH-Warnung: 80.000 Jobs jährlich im deutschen Handwerk bedroht

ZDH-Präsident Jörg Dittrich warnt vor massiven Jobverlusten im Handwerk. Ohne politische Gegenmaßnahmen drohen 80.000 Kündigungen pro Jahr.

Die deutsche Wirtschaft steht trotz optimistischer Konjunkturprognosen vor einem massiven Strukturbruch, der insbesondere den Mittelstand hart trifft. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) meldet extreme Notlagen in den Betrieben, während gleichzeitig die politischen Versprechen der Bundesregierung weitestgehend unerfült bleiben. Diese Diskrepanz zwischen offiziellen Wirtschaftsdaten und der Realität vor Ort führt zu einer tiefen Verunsicherung in der Branche, die lange Zeit als Rückgrat der deutschen Wirtschaftsstruktur galt.

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, hat die Lage nun als kritisch eingestuft und laut Alarm geschlagen. Er warnt vor einem enormen Job-Kahlschlag, der die wirtschaftliche Substanz des Landes nachhaltig schädigen könnte. Laut Dittrich befinden sich das aktuelle Geschäftsklimaindex-Niveau auf dem Tiefststand der Corona-Pandemie und die Investitionsvolumen sind auf das Niveau der globalen Finanzkrise gesunken. Diese quantitativen Vergleiche unterstreichen die Schwere der aktuellen Lage, die weit über normale konjunkturelle Schwankungen hinausgeht.

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Massive Jobverluste und stille Betriebssterben

Jörg Dittrich prognostiziert ein jährliches Verlustvolumen von siebzigtausend bis achtzigtausend Arbeitsplätzen im gesamten Handwerkssektor, falls keine sofortigen politischen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Diese düstere Vorhersage basiert auf bereits in den vergangenen zwei Jahren eingetretenen Entwicklungen, in denen bereits mehr als hundertfünfzigtausend Stellen im Handwerk entfielen. Dittrich beschreibt dieses Phänomen als ein stillsterbender von Betrieben, die zwar existenziell wichtig sind, aber durch die immense finanzielle und regulatorische Belastung zunehmend handlungsunfähig werden. Viele Unternehmer hätten die Zuversicht verloren, während anderen das notwendige operative Geld einfach ausgeht, was zu einer Spirale aus Schließungen und Personalabbau führt.

Die direkten Auswirkungen auf die Konsumenten zeigen sich bereits im Alltag der Bevölkerung. Wer an der Tankstelle aufgrund steigender Energiepreise tief in die Tasche greifen müsse, spare anschließend häufig bei anderen nicht-essentiellen Ausgaben. Dittrich veranschaulicht dies mit konkreten Beispielen aus dem täglichen Leben: Es wird schlicht ein Friseurtermin weniger wahrgenommen oder ein teures Schmuckstück sowie ein hochwertiges Tortenstück nicht gekauft. Diese Reduzierung der Konsumausgaben trifft den Sektor direkt, da das Handwerk stark von der lokalen Kaufkraft abhängt. Der Wegfall dieser Einnahmen beschleunigt die Schließung von Betrieben weiter, was wiederum die lokale Versorgungslage und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit ganzer Regionen gefährdet.

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Forderungen nach Senkung der Lohnzusatzkosten

Der Handwerkspräsident macht die Bundesregierung in erster Linie für die anhaltende Krise verantwortlich und fordert konkrete Schritte zur Entlastung der Betriebe. Zentrale Forderung ist die drastische Senkung der Lohnzusatzkosten, die den Unternehmen zusätzliche finanzielle Lasten auferlegen und die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland mindern. Dittrich hält die Koalition in der Pflicht, ihre zuvor gemachten Versprechen zur Verbesserung des Standortfaktors Deutschland endlich einzulösen. Stattdessen lassen wichtige Vorhaben, die die Betriebskosten senken könnten, weiterhin auf sich warten, was die Frustration in der Branche weiter anheizen kann. Die Diskrepanz zwischen politischen Beteuerungen zur Stärkung des Handwerks und der tatsächlichen Umsetzung neuerer Gesetze wird von Dittrich als unwürdig bezeichnet.

Konkrete politische Vorhaben, die als Entlastung diskutiert wurden, sind nach Angaben von Dittrich bislang nicht umgesetzt worden. Dazu gehören die lang erwartete Abschaffung des Sonntagsbackverbots, das mehr Flexibilität im Arbeitszeitmanagement ermöglichen sollte, sowie die Einführung einer niedrigeren Stromsteuer speziell für Handwerksbetriebe. Ohne diese Maßnahmen bleibt der sektorale Energiekosten-Nachteil bestehen, der besonders energieintensive Handwerkszweine hart trifft. Die Aussetzung dieser Pläne wird von der Branche als Zeichen mangelnder Priorisierung gewertet, obwohl der Mittelstand als wirtschaftliches Rückgrat gilt. Die Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Reformen untergraben das Vertrauen in die politische Steuerung der Wirtschaft.

Regulatorische Fallstricke und fehlende Bildungsförderung

Ein weiteres großes Problem sieht Dittrich in der steuerpolitischen Entwicklung, insbesondere in der beibehaltenen kalten Progression. Diese führt dazu, dass Unternehmen schleichend einer Steuererhöhung ausgesetzt sind, da die Steuertarife nicht an die Inflation angepasst werden. Dies wirkt wie eine versteute Erhöhung der Unternehmnersteuern, die gerade in einer Phase niedriger Margen existenzbedrohend sein kann. Zusätzlich hält Dittrich die geplante Abschaffung der Bonpflicht für wenig hilfreich, da stattdessen eine digitale Belegbereitstellungspflicht drohe. Diese technische Umstellung könnte für viele kleinere Betriebe erhebliche und unerwartete Investitionskosten bedeuten, die den finanziellen Spielraum weiter einknappen.

Am bitteresten bewertete der ZDH-Präsident die Kürzungen bei Förderprogrammen im Bereich der beruflichen Bildung. Erfolgreiche Initiativen zur Unterstützung von Auszubildenden werden entweder gestrichen oder deutlich zusammengestrichen, was die Zukunftssicherung der Branche gefährdet. Da das Handwerk ohnehin unter Fachkräftemangel leidet, schwächt dieser Rückzug des Staates die eigene Zukunftsfähigkeit fundamental. Dittrichs vernichtendes Fazit lautet daher, dass die Regierung unwürdig mit dem Handwerk umgehe, das traditionell stark zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität beigetragen habe. Die Kombination aus hohen Kosten, regulatorischem Ballast und dem Abbau von Förderstrukturen stellt eine existenzielle Bedarung für Hunderttausende von Betrieben dar, die nun um ihr Überleben kämpfen müssen.