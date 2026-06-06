Zeckenalarm an der Adriaküste: Vorsicht bei Ausflügen in die Natur

In einigen Regionen Kroatiens breitet sich der Zeckenalarm aus. Besonders in Norddalmatien und auf der Insel Vir wurden ungewöhnlich viele Zecken gemeldet. Die braune Hundezecke ist gefährlich und kann Babesiose übertragen.

Tausende Deutsche ziehen im Sommer an die Adriaküste in Kroatien , aber in einigen Regionen wird der Urlaub von einer unschönen Warnung begleitet: Zeckenalarm . Vor allem im bei Touristen beliebten Norddalmatien rund um Zadar und auf der Insel Vir wurden zuletzt ungewöhnlich viele Zecken gemeldet.

Die braune Hundezecke breitet sich stark aus und taucht vermehrt in hohem Gras und dichtem Gebüsch nahe der Strände auf. Wer durch Grasflächen oder Büsche läuft, kann schnell ungebetene Mitbringsel erwischen. Die braune Hundezecke ist sowohl für Hunde als auch für Menschen gefährlich und kann Babesiose übertragen, eine Krankheit, die von einzelligen Parasiten verursacht wird. Die Symptome sind hohes Fieber und extreme Kopf- und Gliederschmerzen.

Mehrere Personen mussten nach Informationen des Schweizer 'Blick' nach Zeckenbissen bereits zum Arzt. Experten raten, hohes Gras und dichtes Unterholz zu meiden, festes Schuhwerk sowie helle Kleidung zu tragen, Insektenschutzmittel aufzutragen und den Körper nach Aufenthalten im Freien sorgfältig abzusuchen. Hundebesitzer sollten ihr Tier ebenfalls regelmäßig auf Zecken kontrollieren und es rechtzeitig vor dem Urlaub vom Tierarzt mit speziellen Präparaten gegen Zecken schützen





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