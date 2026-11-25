Pakistanischer Pilot Zeeshan Ali begibt sich als erster Ausländer an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong. Die Mission Shenzhou 24 markiert einen Meilenstein der bilateralen Raumfahrtkooperation zwischen Peking und Islamabad.

Am Morgen der Ortszeit startete die dreiköpfige Besatzung der Mission " Shenzhou 24" vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten China s. Die Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" hob erfolgreich ab, woraufhin die Chinesische Behörde für bemannte Raumfahrt den erfolgreichen Start offiziell bestätigte. Dies geschah im Rahmen des regulären, alle halben Jahre stattfindenden Besatzungstauschs auf der orbitalem Station. Ein historischer Aspekt dieses Fluges ist die Anwesenheit von Zeeshan Ali, dem ersten ausländischen Astronauten, der einen kurzen Besuch auf der chinesischen Raumstation absolviert.

Kurzaufenthalt und diplomatische Bedeutung der Mission

Zeeshan Ali wird als Nutzlastspezialist nur für einige Tage an Bord der Station "Tiangong" verweilen. Sein Flug stellt den symbolischen Höhepunkt der engen Wirtschafts- und Handelspartnerschaft zwischen China und Pakistan dar, die in den vergangenen 75 Jahren diplomatischer Beziehungen gewachsen ist. Bei einer Pressekonferenz am Vortag des Starts betonte der 40-jährige Luftwaffenpilot, dass die Mission ein neues Kapitel in der bilateralen Weltraumzusammenarbeit aufschlagen werde. Er versicherte, gemeinsam mit seinen chinesischen Crewmitgliedern die Echtheit der Freundschaft zwischen den beiden Nationen zu demonstrieren.

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Zusammensetzung der Crew und Rollenverteilung

Neben Zeeshan Ali fliegt auch der Ingenieur Wu Yi erstmals ins All. Die dritte Position in der Besatzung nimmt der 51-jährige Weltraum-Veteran Tang Hongbo ein, der als erster chinesischer Taikonaut zum dritten Mal zur Raumstation reist. Die Astronauten wurden am Morgen in Jiuquan kurz vor dem Start mit einer Zeremonie verabschiedet. Zeeshan Ali ist für die Durchführung spezifischer Experimente auf der Station verantwortlich, während Tang Hongbo und Wu Yi die operative Führung übernehmen.

Verlängerung des Aufenthalts und wissenschaftliche Ziele

Die Mission "Shenzhou 24" ist dafür vorgesehen, die aktuelle dreiköpfige Crew der "Shenzhou 23" an Bord der chinesischen Raumstation abzulösen. Ein signifikanter Unterschied zu früheren Missionen besteht darin, dass ein Teammitglied, Zhu Yangzhu, seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängert. Dies bedeutet, dass er erstmals ein ganzes Jahr auf der Station verbringen wird. Die Raumfahrtbehörde verfolgt mit dieser längeren Verweildauer das Ziel, die Auswirkungen des Lebens im All auf den menschlichen Körper genauer zu erforschen. Zudem sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie Raumfahrer im Orbit optimal unterstützt werden können.

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Übergabeprozess und anstehende Forschungsarbeiten

Bei dem regelmäßigen Mannschaftswechsel auf der "Tiangong" erfolgt die Übergabe der Station an das neue Team in einem mehrtägigen Prozess. Der freie Platz in der Rückkehrkapsel der "Shenzhou 23" neben Zhang Zhiyuan und der Raumfahrerin Lai Ka-ying aus Hongkong wird von Zeeshan Ali eingenommen. Diejenigen Raumfahrer, die im All verbleiben, werden in den nächsten rund sechs Monaten unter anderem Wartungsarbeiten durchführen. Die Planung umfasst zudem etwa 90 verschiedene Experimente in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.

Neue Forschungsfelder im Orbit

Die Chinesische Raumfahrtbehörde hat verschiedene Versuche zum Leben im All in Aussicht gestellt. Ein zentrales Forschungsthema ist die Entwicklung neuer Strategien zur Vorbeugung von Gefäßalterung unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit. Weitere geplante Experimente konzentrieren sich auf die Bereiche Technologie und Materialien für die Raumfahrt sowie auf physikalische Grundlagenforschung. Diese umfangreiche Agenda unterstreicht das Streben Chinas, seine Präsenz im Erdorbit wissenschaftlich zu festigen und neue technologische Standards zu setzen.