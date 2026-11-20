Zefiro Methane erschließt den US-Markt für stillgelegte Bohrungen. Staatliche Aufträge in Höhe von 40 Mio. USD und starke Quartalszahlen treiben das Wachstum.

Der US-Spezialist für die Sanierung stillgelegter Öl- und Gasbohrungen, Zefiro Methane, nutzt das massive Problem entweichenden Methans als treibende Kraft für sein expansives Geschäftsmodell. Während Methan über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 80-mal stärker auf die Erderwärmung wirkt als dieselbe Masse CO2, eröffnet dessen Vermeidung vergleichsweise schnell wirksame politische und wirtschaftliche Chancen. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf das Verschließen und die Sanierung verwaister Bohrungen, bei denen kein verantwortlicher Betreiber mehr greifbar ist. Diese Nische wird durch den politischen Fokus auf Leckagen und die Stilllegung alter Quellen erheblich begünstigt, was Zefiro Methane in eine Position bringt, die Analysten mit einem großen Kurspotenzial versehen.

Staatliche Förderung und operative Struktur

Die finanzielle Grundlage für diese Aktivitäten bilden erhebliche staatliche Mittel. Die USA haben mit dem Infrastrukturgesetz rund 4,7 Mrd. USD für das Verschließen und die Sanierung verwaister Bohrungen bereitgestellt. Zefiro Methane partizipiert direkt an diesem Markt, der durch mehr als 2 Mio. verlassene Öl- und Gasbohrlöcher in den USA ein geschätztes Volumen aufweist. Das operative Fundament bildet dabei Plants & Goodwin, ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung, das mehrere Arbeitsschritte abdeckt. Dazu zählen Messung und Überwachung, Wartung und Sanierung, das Verschließen der Bohrungen sowie die Wiederherstellung der Flächen.

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Auftraggeber sind mehrheitlich öffentliche Stellen, wobei die Nachfrage aus dem Privatsektor, insbesondere im Bereich Infrastruktur und KI-Rechenzentren, zunimmt. Die Zusammenarbeit mit der in der Branche renommierten gemeinnützigen Organisation Well Done Foundation eröffnet Zefiro zusätzliche Wachstumschancen. Die Stiftung identifiziert entsprechende Projekte und verfügt über ein Netzwerk in zahlreichen US-Bundesstaaten, während Zefiro über seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin die technische Umsetzung übernimmt. Diese Symbiose aus politischer Förderung und technologischer Expertise bildet das Rückgrat der Unternehmensstrategie.

Starker Auftragsbestand und Akquisitionen

Der staatliche Auftragsbestand beträgt nach Unternehmensangaben rund 40 Mio. USD, wobei die Arbeiten teilweise bis Juni 2029 reichen. Zu den bedeutenden Projekten zählt ein ursprünglich mit 19,6 Mio. USD dotierter Auftrag in Ohio sowie ein im September gemeldeter Vertrag über 11,5 Mio. USD aus der Region der Großen Seen. Bei Letzterem sollen etwa 3 Mio. USD zwischen November 2026 und Ende Juni 2027 abgearbeitet werden, während der Rest anschließend bis Juni 2029 erfolgt. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen eine Flotte für 4,3 Mio. USD, wobei fünf weitere Anlagen eine zusätzliche jährliche Umsatzkapazität von ungefähr 10 Mio. USD ermöglichen sollen.

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Die übernommene Flotte erwirtschaftete im August und September bereits rund 1,5 Mio. USD. Sieben neue Rahmenvereinbarungen mit Unternehmenskunden erweitern den Zugang zum Privatmarkt und diversifizieren die Einnahmequellen weiter. Diese strategischen Akquisitionen und Partnerschaften untermauern die Potenziale des Geschäftsmodells und demonstrieren die Fähigkeit von Zefiro Methane, sowohl staatliche als auch private Anforderungen an die Umweltstandards zu erfüllen. Die organische und durch Übernahmen getriebene Expansion zeigt dabei, wie das Unternehmen seine Marktposition konsolidiert.

Finanzkennzahlen und Gewinnerwartungen

Die finanziellen Ergebnisse belegen die Effektivität dieser Strategie. Bis Ende Juni 2026 stieg der Umsatz um 31,1 % auf 42,5 Mio. USD. Die Bruttomargen verbesserten sich auf 29,2 %, während das bereinigte EBITDA 3,8 Mio. USD erreichte. Der Nettoverlust verringerte sich analog auf 3,5 Mio. USD. Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis 30. September) konnte der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 30,7 % auf 12,1 Mio. USD gesteigert werden. Treiber war insbesondere die schrittweise Auslastung der übernommenen Viking-Anlagenflotte, die auch dazu führen soll, dass die Ausrüstung eine höhere Auslastung sowie einen Jahresumsatz von rund 10 Mio. USD bringt.

Die Margen entwickelten sich im dritten Quartal ebenfalls positiv. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 20,4 %, während das bereinigte EBITDA mit 0,1 Mio. USD wieder positiv ausfiel. Der Nettoverlust verringerte sich auf 2,4 Mio. USD. Jüngst flossen der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung brutto 5 Mio. CAD zu. Die Mittel sollen insbesondere das Betriebskapital stärken, aber auch weitere Akquisitionen ermöglichen. Das Researchhaus GBC zeichnet ein dynamisches Wachstum für die Zukunft und erwartet für 2026/27 rund 57,92 Mio. USD Umsatz, 10,02 Mio. USD EBITDA und 4,21 Mio. USD Nettogewinn.

Kursperspektiven und Anlegerpotenzial

Die Experten des Researchhauses GBC setzen ein Kursziel von 1,47 USD beziehungsweise 1,34 EUR mit einem Zielhorizont bis Ende 2027. Zum Vergleich: Die Anteilsscheine handeln momentan auf einem Niveau von rund 0,41 EUR. Daraus leitet sich ein enormes Aufwärtspotenzial ab. Bei einem Kurs zwischen 0,67 und 0,68 CAD sollte der Ausbruch aus der Keilformation nach oben gelückt sein, was als nächstes Kursziel die 1 CAD-Marke in greifbarer Nähe erscheinen lässt. Zefiro Methane verdient heute bereits Geld mit einem Problem, das immer noch unter dem Radar vieler Anleger liegt.

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Der US-Methanspezialist dichtet stillgelegte Öl- und Gasbohrungen ab, aus denen weiterhin Methan entweicht. Die Investmentstory ist reizvoll, da ein erfolgreich saniertes Bohrloch potenziell zweimal zum Umsatz beitragen kann. Erstens durch die direkte Leistung der Sanierung und zweitens durch das Verdienen an zertifizierten Emissionsminderungen. Mit frischem Kapital ausgestattet und einem klaren Fokus auf die wachsende Nachfrage nach Klimamaßnahmen, dürfte die Gesellschaft schon bald mehr PS auf die Straße bringen und ihre Rolle als etablierter Hidden Champion im US-Markt festigen.