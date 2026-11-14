Zefiro Methane: Profit aus der Methan-Sanierung unter Catherine Flax

Zefiro Methane erschließt den lukrativen Markt für die Sanierung alter Ölbohrungen. Unter Catherine Flax boomt das Geschäft mit der Eindämmung des Klimagases Methan in den USA.

Während in Antalya die Weltklimakonferenz COP 31 stattfindet, rückt ein bisher weitgehend ignoriertes Umweltproblem in den Fokus. Das Klimagas Methan steht im Mittelpunkt der Debatte, da es auf Sicht von 20 Jahren die Atmosphäre mehr als 80-mal so stark aufheizt wie Kohlendioxid. Besonders kritisch sind dabei Millionen verlassener Öl- und Gasbohrungen, aus denen das Gas ungehindert entweicht. Unternehmen wie Zefiro Methane haben dieses Problem als riesiges Geschäftsfeld entdeckt.

Klimaschutz durch profitorientierte Sanierung

Die türkische COP-Präsidentschaft unter Führung von Recep Tayyip Erdoğan hat den Delegationen nahegelegt, weniger Methan-Emissionen als eine der schnellsten Strategien zur Verlangsamung des Temperaturanstiegs zu betrachten. Der türkische Präsident betonte bei seiner Eröffnung, dass Menschheit und Erde untrennbar verbunden sind. Allerdings kritisieren Umweltschützer wie die Deutsche Umwelthilfe, dass der Fokus auf Mülldeponien liegt, obwohl Landwirtschaft und Energiesektor den Großteil der Emissionen verursachen. In den USA allein gibt es nach Schätzungen von GBC Research rund 2 Millionen stillgelegte Bohrungen, die nicht fachgerecht abgedichtet sind.

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Wirtschaftliches Potenzial und staatliche Förderung

Das Ausmaß der Aufgabe ist enorm. Rund 1,4 Millionen Amerikaner leben weniger als eine Meile von einer bekannten verwaisten Bohrung entfernt, und viele dieser Löcher gefährden Grundwasser und Böden. Washington hat zwar 4,7 Milliarden USD für die Sanierung bereitgestellt, dies deckt jedoch nur einen Bruchteil der geschätzten Gesamtkosten von rund 280 Milliarden USD. Auch in Deutschland ist das Problem mit Tausenden alten Bohrungen vertreten, wobei hierzulande namhafte Konzerne meist für die Stilllegung zahlen müssen. Der Bohrspezialist Daldrup & Söhne, repräsentiert durch Vorstandschef Andreas Tönies, hat dieses Geschäftsfeld ebenfalls für sich entdeckt.

Führungswechsel bei Zefiro Methane

Ein zentraler Akteur in diesem Bereich ist das kanadische Unternehmen Zefiro Methane, das seit Juni 2025 unter der Führung von Catherine Flax steht. Die 61-jährige New Yorkerin treibt eine operative Wende voran, die auf maximale Profitabilität ausgerichtet ist. Analysten erwarten schon für das laufende Geschäftsjahr einen signifikanten Nettogewinn. Das Kursziel für die Aktie liegt beim Dreifachen der aktuellen Notierung, was auf starke Marktchancen hindeutet. Flaxs Strategie basiert darauf, die Umweltbelastung in ein skalierbares Geschäftsmodell zu verwandeln.

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Operative Exekution durch Plants & Goodwin

Um die Hintergründe von Zefiro zu verstehen, ist der Blick auf Luke Plants unerlässlich. Seine Familie betreibt seit über 50 Jahren den Dienstleister Plants & Goodwin, der heute das operative Herzstück von Zefiro bildet. Das Unternehmen beseitigt die Hinterlassenschaften der Öl- und Gasindustrie, indem es Austrittsmengen misst, Bohrungen mit Zement verfüllt und das Gelände sanziert. Diese Dienstleistungen werden von Zefiro an staatliche Stellen und private Unternehmen verkauft. Die Nachfrage ist so groß, dass das Unternehmen kräftig aufgerüstet hat.

Expansionsstrategie und Auftragsbestand

Im Mai dieses Jahres übernahm Zefiro für 4,3 Millionen USD fünf Bohranlagen samt Fahrzeugen von Viking Well Service. Das Management erwartet davon rund 10 Millionen USD an zusätzlichem Jahresumsatz. Bereits in den Monaten August und September flossen rund 1,54 Millionen USD ein. Der Auftragsbestand aus staatlichen Projekten summiert sich auf rund 40 Millionen USD und reicht bis Juni 2029. Allein der Bundesstaat Ohio hat Zefiro für 19,6 Millionen USD mit der Stilllegung von rund 200 Bohrungen beauftragt. Zunehmend kommen auch Betreiber von Rechenzentren hinzu, deren Baugrundstücke oft alte Bohrungen enthalten, die vor dem Bau verschlossen werden müssen.