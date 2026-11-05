Zefiro Methane profitiert von Milliarden-Sanierung verwaister US-Bohrungen

Zefiro Methane sichert Aufträge im Wert von 40 Mio. USD zur Beseitigung verwaister Öl- und Gasbohrungen in den USA. Analysten sehen starkes Wachstumspotenzial.

Das US-Energie- und Umweltmanagement steht vor einer immensen Herausforderung. Auf dem amerikanischen Kontinent liegen Hunderttausende verlassene Öl- und Gasbohrungen, die seit Jahrzehnten nicht fachgerecht verschlossen wurden. Diese Altlasten stellen ein ernstes Risiko für die Umwelt dar, da sie weiterhin klimaschädliches Methan in die Atmosphäre abgeben. Zudem besteht die Gefahr einer Kontamination des Grundwassers und die Nutzung ehemaliger Förderflächen wird erheblich erschwert.

Die US-Regierung hat reagiert und umfangreiche Mittel bereitgestellt. Im Rahmen des Infrastrukturgesetzes von 2021 bewilligte der US-Kongress insgesamt rund 4,7 Milliarden US-Dollar speziell für die Sanierung dieser verwaisten Bohrungen. Davon entfallen etwa 4,3 Milliarden US-Dollar auf die Sanierung von Bohrlöchern auf staatlichen und privaten Flächen. Die verfügbaren Mittel der einzelnen Förderprogramme waren ursprünglich bis zum September 2030 geplant, was den betroffenen Dienstleistern langfristige Planungssicherheit bietet.

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Strategische Positionierung von Zefiro Methane

Unter den Unternehmen, die von dieser staatlichen Finanzierung profitieren, nimmt Zefiro Methane eine herausragende Stellung ein. Das nordamerikanische Spezialunternehmen hat sich bereits umfangreiche öffentliche Aufträge im Gesamtwert von rund 40 Millionen US-Dollar gesichert. Durch diese Verträge ist das Unternehmen in der Lage, seine Umsätze kräftig zu steigern und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Sicherung dieser Aufträge zeigt die starke Marktpositionierung von Zefiro Methane im Bereich der Altlastensanierung.

Die Arbeiten, die durch diese Verträge beauftragt wurden, reichen teilweise bis weit in die Zukunft. Einige Projekte sind bis Juni 2029 geplant, was eine lange Bindung an die staatlichen Fördergelder bedeutet. Ein besonders signifikanter Bestandteil des Auftragsportfolios ist ein Dreijahresvertrag mit dem Ohio Department of Natural Resources. Dieser einzelne Vertrag hat ein Volumen von 19,6 Millionen US-Dollar und umfasst die Stilllegung von rund 200 problematischen Bohrlöchern in der Region.

Neben dem Auftrag in Ohio trägt auch ein staatlich finanzierter Auftrag in der Great-Lakes-Region zur positiven Entwicklung bei. Der Wert dieses Auftrags beläuft sich auf 11,5 Millionen US-Dollar. Die Planung sieht vor, dass rund 4,9 Millionen US-Dollar des aktuellen Auftragsbestands im laufenden Quartal bis Ende Dezember 2026 umgesetzt werden sollen. Dies stellt einen direkten Cashflow-Beitrag für das Unternehmen dar und unterstreicht die operative Effizienz des Managements.

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Die weitere Auftragsverteilung zeigt eine klare Timeline für die kommenden Jahre. Weitere 34,6 Millionen US-Dollar des Auftragsbestands sind überwiegend für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 vorgesehen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Zahlen ausschließlich staatliche oder öffentlich finanzierte Aufträge abdecken. Zusätzliche private Industrieaufträge sind in diesen aggregierten Zahlen noch nicht enthalten, was das weitere Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Finanzkennzahlen und operative Expansion

Die strategische Ausrichtung schlägt sich deutlich in den finanziellen Kennzahlen von Zefiro Methane nieder. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni endete, konnte das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Geschäftszahlen verzeichnen. Der Umsatz stieg um 31,1 Prozent auf insgesamt 42,5 Millionen US-Dollar an. Dieser Anstieg spiegelt die erfolgreiche Akquise neuer Projekte und die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen wider.

Parallel zum Umsatzwachstum verbesserten sich auch die Gewinnmargen erheblich. Der Bruttogewinn erhöhte sich um 66 Prozent auf 12,4 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, den Nettoverlust drastisch zu reduzieren. Der Verlust schrumpfte von 10,8 Millionen US-Dollar auf 3,5 Millionen US-Dollar. Diese Verbesserung der Verlustposition ist ein starkes Signal für die Skaleneffekte, die das Unternehmen jetzt realisiert.

Ein weiterer wichtiger Indikator für die operative Gesundheit ist das bereinigte EBITDA. Während das EBITDA im Vorjahr noch bei minus vier Millionen US-Dollar lag, verbesserte es sich auf plus 3,8 Millionen US-Dollar. Dieser Wechsel von einer negativen in eine positive Position ist entscheidend für die Bewertung des Unternehmens durch Investoren. Er zeigt, dass das Kerngeschäft nun eigenständig Cashflow generiert.

Die Expansion des Unternehmens wurde durch strategische Übernahmen unterstützt. Im Mai übernahm Zefiro Methane operative Vermögenswerte von Viking Well Service. Für 4,3 Millionen US-Dollar sicherte sich das Unternehmen unter anderem fünf weitere Bohranlagen. Diese Akquisition soll die jährliche Umsatzkapazität des Unternehmens um rund 10 Millionen US-Dollar steigern. Dies erweitert die physische Infrastruktur, die für die Sanierungstätigkeiten benötigt wird.

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Neue Märkte und regulatorische Entwicklungen

Der Kundenstamm von Zefiro Methane diversifiziert sich zunehmend. Neben staatlichen Stellen gewinnen private Industrieunternehmen an Bedeutung. Besonders im Bereich der Energie- und Rechenzentrumsprojekte stellt sich die Notwendigkeit, alte Förderstellen zu sanieren, vor dem Bau neuer Infrastruktur. Viele dieser Industrieunternehmen sind auf spezialisierte Dienstleister angewiesen, um ihre Bauprojekte genehmigungsfähig zu machen und Umweltstandards einzuhalten.

Ein weiterer innovativer Aspekt des Geschäftsmodells ist die Beteiligung an der Entwicklung eines Zertifizierungsstandards. Das Unternehmen beteiligt sich an der Erstellung von Regeln für die Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrungen, die vom Anbieter Isometric entwickelt werden. Dieses Regelwerk befindet sich derzeit noch in der öffentlichen Konsultation. Künftig könnten Projekte, die nicht öffentlich finanziert sind, aber eine nachgewiesene Methanvermeidung leisten, zusätzliche Einnahmen generieren.

Analysen und Kursziele für Investoren

Die positive Entwicklung des Unternehmens wird auch von Analystenhäusern anerkannt. Die Augsburger GBC AG hat Zefiro Methane in ihrer Studie vom 28. Oktober 2026 erneut positiv bewertet. Die Analysten bestätigten die Einstufung "Kaufen" mit einem Kursziel von 1,42 US-Dollar. Dieses Ziel ist auf den Juni 2027 datiert und spiegelt die erwartete Marktentwicklung wider.

Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von 0,47 US-Dollar entspricht dieses Kursziel einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 202 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2026/27 prognostiziert die GBC AG einen Umsatz von 57,92 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 10,02 Millionen US-Dollar. Diese Prognosen gehen von einer Fortsetzung des aktuellen Wachstumstrends und der erfolgreichen Umsetzung der bestehenden Aufträge aus.

Die Prognosen der Analysten zeigen auch ein langfristiges Wachstum. Bis zu den Geschäftsjahren 2028/29 sollen die Erlöse des Unternehmens auf 75,21 Millionen US-Dollar steigen. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, die hohen staatlichen Fördergelder effizient zu nutzen und gleichzeitig neue private Märkte zu erschließen. Das Potenzial ist signifikant, setzt jedoch voraus, dass die Umsetzung der Projekte reibungslos verläuft.

Es bleibt zu beachten, dass Zefiro Methane unter dem Strich noch nicht profitabel ist. Die wachsenden Umsätze, die zusätzlichen Bohranlagen und der hohe Auftragsbestand verbessern jedoch die Ausgangslage erheblich. Das Unternehmen profitiert von einem strukturellen Problem in den USA, das die Regierung noch über Jahre beschäftigen wird. Der entscheidende Faktor für die langfristige Wertentwicklung wird sein, ob aus den staatlichen Milliardenprogrammen und den privaten Sanierungsaufträgen dauerhaft steigende Gewinne entstehen können.