Zefiro Methane profitiert von Sanierung verwaister US-Bohrlöcher

Zefiro Methane sichert staatliche Aufträge zur Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrungen in den USA. Das Analystenhaus GBC AG prognostiziert ein Kurspotenzial von über 200 Prozent bis 2027.

Zefiro Methane hat sich im Rahmen des US-amerikanischen Programms zur Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrungen bereits öffentliche Aufträge im Gesamtwert von rund 40 Mio. USD gesichert. Das nordamerikanische Unternehmen nutzt die staatlichen Fördermittel, um alte Förderanlagen zu verschließen und Methanemissionen zu reduzieren. Diese Maßnahme ist Teil einer größeren Initiative der US-Regierung, die historische Umweltrisiken durch undichte Bohrungen angeht.

Staatliche Fördermittel bis 2030 verfügbar

Der US-Kongress stellte mit dem Infrastrukturgesetz von 2021 insgesamt 4,7 Mrd. USD für die Sanierung verlassener Förderstellen bereit. Davon entfallen 4,3 Mrd. USD auf Projekte auf staatlichen und privaten Flächen. Die ursprüngliche Planung sieht vor, dass die Mittel dieser Förderprogramme bis September 2030 verfügbar bleiben. Für spezialisierte Dienstleister wie Zefiro Methane bedeutet dies langfristige Geschäftsmöglichkeiten, auch wenn die Aufträge über öffentliche Ausschreibungen vergeben werden.

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Umsatzwachstum durch strategische Expansion

Das Geschäftsjahr 2026 endete am 30. Juni mit einem deutlichen Anstieg der finanziellen Kennzahlen. Zefiro steigerte den Umsatz um 31,1 Prozent auf 42,5 Mio. USD. Der Bruttogewinn erhöhte sich sogar um 66 Prozent auf 12,4 Mio. USD. Gleichzeitig reduzierte sich der Nettoverlust von 10,8 auf 3,5 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus vier auf plus 3,8 Mio. USD. Diese positive Entwicklung wird durch die Übernahme operativer Vermögenswerte von Viking Well Service im Mai verstärkt.

Hoher Auftragsbestand und neue Kundenfelder

Zefiro verfügt über mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung, die unter anderem über die Tochtergesellschaft Plants & Goodwin eingebracht werden. Mitte Oktober meldete das Unternehmen Projekte im Wert von rund 40 Mio. USD, die teilweise bis Juni 2029 laufen. Ein bedeutender Dreijahresvertrag mit dem Ohio Department of Natural Resources umfasst 19,6 Mio. USD für die Stilllegung von rund 200 problematischen Bohrlöchern. Hinzu kommt ein staatlich finanzierter Auftrag über 11,5 Mio. USD in der Great-Lakes-Region.

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Analysten prognostizieren massiv steigendes Kurspotenzial

Die Augsburger GBC AG bewertete die Entwicklung der Aktie in ihrer Studie vom 28. Oktober 2026 positiv. Die Analysten bestätigten die Einstufung "Kaufen" und setzten ein Kursziel von 1,42 USD bis Juni 2027. Gegenüber dem damaligen Aktienkurs von 0,47 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 202 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2026/27 wird ein Umsatz von 57,92 Mio. USD und ein EBITDA von 10,02 Mio. USD erwartet.

Zukunftsfähige Modelle durch Methan-Zertifikate

Neben der direkten Sanierung arbeitet Zefiro an der Entwicklung eines Zertifizierungsstandards für die Stilllegung verwaister Bohrungen. Das von Isometric entwickelte Regelwerk befindet sich noch in der öffentlichen Konsultation. Künftig könnten geeignete Projekte, die nicht öffentlich finanziert sind, zusätzliche Einnahmen aus nachgewiesener Methanvermeidung generieren. Durch den Erwerb von fünf weiteren Bohranlagen für 4,3 Mio. USD soll die jährliche Umsatzkapazität des Unternehmens um rund 10 Mio. USD steigen. Weitere 34,6 Mio. USD der Aufträge sind überwiegend für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen, wobei neue Kunden aus der Energie- und Rechenzentrumsindustrie hinzukommen.