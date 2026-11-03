Zefiro Methane profitiert von US-Bohrloch-Sanierung und Infrastruktur

Zefiro Methane erschließt den milliardenschweren US-Markt für die Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrungen. Analyse der finanziellen Aussichten und Auftragssituation.

Das US-Unternehmen Zefiro Methane nutzt die wachsende Notwendigkeit zur Sanierung alter Energieinfrastruktur strategisch für sein Geschäft aus. Millionen stillgelegte Öl- und Gasbohrungen müssen fachgerecht verschlossen werden, um Methanemissionen zu stoppen und neue Bauprojekte nicht zu blockieren. Zefiro Methane positioniert sich als führender Anbieter in diesem Nischensegment und hat seine operativen Ergebnisse jüngst deutlich verbessert. Der Fokus liegt dabei auf der Kombination aus staatlich finanzierten Projekten und privaten Aufträgen im Bereich der Rekultivierung.

Staatliche Aufträge und Finanzierungsstrategie

Der US-Kongress hat dem Sektor insgesamt 4,7 Mrd. USD für die Sanierung verwaister Bohrlöcher bereitgestellt. Diese Mittel sollen bis zum Jahr 2031 nach und nach verteilt werden. Ein wesentlicher Teil davon entfällt auf die Kernstaaten von Zefiro Methane , wo bereits 778 Mio. USD der Formelmittel zugeteilt wurden. Das Unternehmen gibt an, in seinen Stammregionen bereits rund ein Viertel aller aus diesem Infrastrukturprogramm finanzierten Aufträge gewonnen zu haben.

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Die laufenden Projektzeitpläne erstrecken sich bis zum Juni 2029 . Allein im aktuellen Quartal bis Ende Dezember sollen davon Projekte im Wert von rund 4,9 Mio. USD abgearbeitet werden. Diese Summe ist besonders beeindruckend, wenn man betrachtet, dass das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 42,5 Mio. USD erzielt hat. Dennoch darf dieses Volumen nicht als kurzfristiger Umsatzsprung missverstanden werden, da sich die Aufträge über mehrere Jahre verteilen.

Einen signifikanten Beitrag leistet dabei ein dreijähriger Vertrag mit der Umwelt- und Ressourcenbehörde von Ohio über 19,6 Mio. USD . Dieser Auftrag umfasst die Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern . Ergänzend dazu startet ein staatlich finanzierter Auftrag über 11,5 Mio. USD im November. Diese größeren Verträge bieten Zefiro Methane eine höhere Planungssicherheit, die eine effizientere Einsatzplanung für Personal und Anlagen ermöglicht.

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Privater Markt und Übernahme der Viking-Kapazitäten

Neben den staatlichen Projekten gewinnt Zefiro Methane zunehmend Aufträge aus der Privatwirtschaft. Der gemeldete Auftragsbestand deckt primär staatliche Projekte ab, doch private Kunden sorgen für zusätzliche Auslastung. Seit dem 27. Oktober bekannt gewordenen Erwerb der Viking -Ausrüstung im Mai hat Zefiro Methane sieben zusätzliche Rahmenvereinbarungen mit Unternehmenskunden abgeschlossen. Fünf dieser Kunden haben bereits Umsätze generiert.

Rahmenverträge garantieren zwar keine festen Abrufvolumina, sie erleichtern jedoch den Zugang zu Folgeaufträgen erheblich. Die übernommenen Kapazitäten von Viking generieren bereits nennenswerte Erträge. Im August und September entfielen insgesamt 1,54 Mio. USD Umsatz auf Arbeiten, die der Viking -Übernahme zugerechnet werden. Hochgerechnet auf ein volles Geschäftsjahr entspricht dies einem Wert von mehr als 9 Mio. USD .

Dieses Wachstum rückt das vom Management angepeilte zusätzliche Jahreskapazitätspotenzial von rund 10 Mio. USD in greifbare Nähe. Neue Nachfrage entsteht dort, wo Energieinfrastruktur und Rechenzentren entstehen. Liegen auf den Grundstücken alte Bohrungen, müssen diese vor Baubeginn gesichert werden. In Pennsylvania schloss Zefiro Methane beispielsweise neun Gasbohrungen auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks, das nun als Standort für ein erdgasversorgtes Rechenzentrum dienen soll.

Finanzielle Kennzahlen und Analysteneinschätzung

Im zum 30. Juni endenden Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz von Zefiro Methane um 31,1 % auf 42,5 Mio. USD . Der Bruttogewinn wuchs sogar um 66 % auf 12,4 Mio. USD , wobei sich die Bruttomarge von 23 % auf 29,2 % verbesserte. Gleichzeitig sanken die operativen Aufwendungen um 10,2 % . Das bereinigte EBITDA drehte damit von einem Minus von 4 Mio. USD in ein Plus von 3,8 Mio. USD .

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Trotz dieser operativen Verbesserungen blieb das Unternehmen unter dem Strich mit einem Verlust von 3,5 Mio. USD negativ. Im Schlussquartal sank die Bruttomarge auf 18,6 % und das bereinigte EBITDA fiel mit 0,6 Mio. USD wieder ins Negative. Dies ist auf die Integration der Viking -Flotte, zusätzlichen Personalaufwand und die Anlaufphase des großen Ohio -Projekts zurückzuführen. Langfristig sollen diese Investitionen jedoch nachhaltig auszahlen.

Analysten des Augsburger Finanzdienstleisters GBC Research bewerten die Aktie von Zefiro Methane als potenziellen Verdreifacher. In ihrer Studie vom 13. Oktober erwarten sie für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatzanstieg auf 57,9 Mio. USD und ein EBITDA von rund 10 Mio. USD . Der Nettogewinn soll bei 4,2 Mio. USD liegen.

Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 prognostizieren die Experten ein operatives Ergebnis von 15 Mio. USD . Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs von rund 0,67 CAD errechneten sie für 2026/27 ein KGV von 12 und ein Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA von 5,7 . Die Kombination aus staatlicher Förderung, privater Nachfrage und operativer Effizienzsteigerung bildet die Grundlage für diese positiven Prognosen.