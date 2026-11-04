Zefiro Methane: Rekordumsatz und staatliche Aufträge treiben Wachstum

Zefiro Methane verzeichnet Rekordumsatz von 42,5 Mio. USD und sichert staatliche Aufträge bis 2029. Der Ausbau zum Umweltdienstleister öffnet neue Märkte in den USA für die Sanierung von Bohrloch-Altlasten.

Zefiro Methane Corp. positioniert sich erfolgreich als führender Umweltdienstleister im nordamerikanischen Markt für die Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrungen. Das kanadische Unternehmen meldet für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Rekordumsatz von 42,5 Mio. USD, was einem Wachstum von 31,1 % entspricht. Gleichzeitig kehrte das bereinigte EBITDA mit einem Plus von 3,8 Mio. USD in die Gewinnzone zurück. Diese finanzielle Entwicklung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens von der reinen Bohrlochsanierung hin zu einem breiter aufgestellten Dienstleister mit erheblichem Potenzial im milliardenschweren US-Markt.

Umfangreiche staatliche Aufträge sichern Planungshorizont

Zefiro Methane hat einen staatlichen Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD gewonnen, der eine Planungssicherheit bis Juni 2029 bietet. Dieser Bestand wird durch einen dreijährigen Hauptvertrag mit der Umwelt- und Ressourcenbehörde von Ohio dominiert, der ein Volumen von 19,6 Mio. USD umfasst. Im Rahmen dieses Vertrags sollen rund 200 Bohrungen stillgelegt werden. Darüber hinaus sichert sich Zefiro Methane einen weiteren staatlich finanzierten Auftrag über 11,5 Mio. USD, dessen Umsetzung im November starten soll. Allein bis Ende Dezember des laufenden Quartals sollen aus diesem Bestand etwa 4,9 Mio. USD als Umsatz verbucht werden.

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Übernahme der Viking-Kapazitäten entfaltet volle Wirkung

Die strategische Übernahme von Kapazitäten durch Zefiro Methane zeigt bereits konkrete operative und finanzielle Erfolge. Seit der Integration wurden sieben neue Rahmenverträge mit Unternehmenskunden gewonnen. Fünf dieser Verträge tragen bereits unmittelbar zum Umsatz bei. Allein in den Monaten August und September generierten die übernommenen Ressourcen rund 1,54 Mio. USD. Hochgerechnet auf ein volles Jahr entspricht dies einem Potenzial von mehr als 9 Mio. USD jährlich. Diese Entwicklung belegt die Effizienzsteigerung durch die Bündelung von Kräften und die Erweiterung der Servicepalette.

Neue Isometric-Protokolle eröffnen zusätzliche Erlösquellen

Zusätzlich zum Kerngeschäft etabliert Zefiro Methane ein neues Isometric-Protokoll für Methan-Zertifikate. Dieses innovative Verfahren ermöglicht es dem Unternehmen, Erlöse aus der Sanierung bisher unberücksichtigter Bohrlöcher zu generieren. Das Angebot nutzt dabei bestehende Crews, Anlagen und Messtechnik, um die Margen zu optimieren. Durch die Kombination von CO2-Vermeidung und wirtschaftlicher Effizienz schafft Zefiro Methane eine attraktive Zusatzsparte. Diese Diversifizierung festigt die Marktposition und nutzt die wachsende Nachfrage nach Klimaschutzmaßnahmen effektiv aus.

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Finanzierung und Bewertung durch Experten gestützt

Um die weitere Expansion und den operativen Spielraum zu stärken, hat Zefiro Methane eine frische Kapitalaufnahme über 5 Mio. CAD abgeschlossen. Analysten des GBC Research schätzen die Entwicklung positiv ein und sehen ein Kursziel von 2,15 CAD. Die Bewertung des Unternehmens liegt aktuell bei einer Marktkapitalisierung von knapp 70 Mio. CAD. Die Kombination aus sichtbarer Auftragsvisibilität, messbarem Wachstum und neuen CO2-Perspektiven bildet die Grundlage für diese Bewertung. Investoren erwarten in Zukunft kräftig steigende Umsätze und Gewinne aus den etablierten Infrastrukturprogrammen.

Langfristiger Marktbedarf für Bohrlochsanierung in den USA

Der US-Markt für die Sanierung verwaister Bohrungen stellt eine gewaltige ökologische und wirtschaftliche Herausforderung dar. Millionen stillgelegte Bohrlöcher setzen klimaschädliches Methan frei und blockieren wertvolle Grundstücke. Der US-Kongress hat insgesamt 4,7 Mrd. USD für die Sanierung bereitgestellt, wobei rund 4 Mrd. USD erst bis 2031 verteilt werden sollen. In den Kernregionen von Zefiro Methane wurden bislang etwa 778 Mio. USD an entsprechenden Formelmitteln zugeteilt. Zefiro Methane hat das Potenzial, sich rund ein Viertel der aus dem Infrastrukturprogramm finanzierten Aufträge zu sichern, was das langfristige Wachstum des Unternehmens massiv stützt.