Zefiro Methane: Sanierung verwaister Bohrungen in den USA mit staatlicher Unterstützung

Zefiro Methane nutzt staatliche Förderprogramme zur Sanierung verwaister Ölbohrungen. Mit neuen Aufträgen und Kapitalerhöhung wächst das Unternehmen im Klimaschutzbereich.

Zefiro Methane etabliert sich als führender Anbieter für die fachgerechte Stilllegung und Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen profitiert von steigender politischer Priorität und milliardenschweren Förderprogrammen, die auf die Beseitigung dieser Altlasten abzielen. Durch eine kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung hat Zefiro die notwendigen finanziellen Mittel gesichert, um sein Wachstum zu forcieren und strategische Übernahmen voranzutreiben.

Methanemissionen und Klimaschutz in den USA

Mehrere Millionen alter Bohrungen hinterlassen in den USA ein kostspieliges ökologisches Erbe. Diese verwaisten Standorte müssen nicht nur fachgerecht verschlossen, sondern auch vollständig saniert werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Dabei geht es insbesondere um die Kontrolle von Methan-Leckagen, ein Problem, das von der breiten Öffentlichkeit bisher noch zu wenig wahrgenommen wird. Methan zählt zu den klimaschädlichsten Treibhausgasen und besitzt innerhalb der ersten zwanzig Jahre eine rund achtmal stärkere Erwärmungswirkung als Kohlendioxid.

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Neben den erheblichen negativen Auswirkungen auf das globale Klima drohen undichte Bohrungen auch direkte Belastungen für Böden und das Grundwasser. Diese Umweltgefahren können langfristige gesundheitliche und ökologische Schäden verursachen, die nur durch eine professionelle Sanierung verhindert werden können. Aus diesem Grund gewinnt die fachgerechte Stilllegung solcher Altlasten zunehmend an politischer und gesellschaftlicher Bedeutung. Die Bundesregierung priorisiert diese Arbeiten durch massive finanzielle Anreize, um den Klimaschutz effektiv voranzutreiben.

Staatliche Förderprogramme und Auftragssicherheit

Das US-Infrastrukturgesetz stellt insgesamt rund 4,7 Milliarden US-Dollar für entsprechende Sanierungsarbeiten bereit. Diese massive finanzielle Unterstützung durch den Staat schafft Planungssicherheit für Unternehmen wie Zefiro. Kürzlich bezifferte das Unternehmen seinen Bestand an vergebener staatlicher Projekte auf rund 40 Millionen US-Dollar mit Laufzeiten bis Juni 2029. Diese langfristigen Verträge bilden das Fundament für die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

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Zu den großen Aufträgen zählen unter anderem ein Vertrag über 19,6 Millionen US-Dollar im Bundesstaat Ohio. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen einen Vertrag aus der Great-Lakes-Region im Wert von 11,5 Millionen US-Dollar. Diese staatlichen Ausschreibungen weist Zefiro mit einer hohen Erfolgsquote vor. Die Sicherheit dieser langfristigen Einnahmequellen erlaubt es dem Unternehmen, strategisch zu investieren und seine Kapazitäten auszubauen, ohne sich kurzfristigen Marktschwankungen vollständig ausliefern zu müssen.

Privater Markt und enormes Wachstumspotenzial

Ein weiteres bedeutendes Wachstumspotenzial ergibt sich aus der Nachfrage privater Grundstückseigentümer und Unternehmen. Viele dieser Akteure verfügen über Gelände, auf denen stillgelegte oder undichte Öl- und Gasbohrungen vorhanden sind. Insbesondere Grundstücke, die für neue Bauprojekte, den Bau von Industrieanlagen oder die Errichtung von Rechenzentren genutzt werden sollen, sind von diesem Problem betroffen. Alte Bohrlöcher können hier zu erheblichen Umwelt- und Haftungsrisiken führen.

Die Existenz solcher Altlasten führt häufig zu kostspieligen Verzögerungen bei der Grundstücksentwicklung und kann den Verkauf oder die Nutzung der Flächen erheblich behindern. Der Sanierungsbedarf entsteht somit aus mehreren Gründen: Klimaschutz, öffentliche Sicherheit, Umwelthaftung und die wirtschaftliche Wiederverwendung von Flächen. Zefiro schätzt, dass in den USA mehr als zwei Millionen verwaiste Bohrlöcher existieren. Daraus lässt sich ein gesamtes Marktpotenzial von bis zu 500 Milliarden US-Dollar ableiten, das bisher noch nicht vollständig ausgeschöpft ist.

Strategische Übernahmen und Partnerschaften

Das Nadelöhr des Wachstums sind derzeit verfügbare Mannschaften und Equipment. Übernahmen und deren erfolgreiche Integration können das Wachstum des Unternehmens deutlich beschleunigen und den Aktionsradius erhöhen. Aktuell ist Zefiro in fünfzehn Bundesstaaten aktiv. Im Mai wurde die Übernahme der Ausrüstung von Viking Well Service abgeschlossen. Der Kaufpreis für diese technische Ausstattung betrug 4,3 Millionen US-Dollar.

Seit diesem Zukauf hat sich die Anzahl der gewonnenen Rahmenverträge auf insgesamt bis zu sieben erhöht. Fünf dieser Vereinbarungen generieren bereits aktive Umsätze. Insgesamt entfielen in den Monaten August und September rund 1,54 Millionen US-Dollar Erlöse auf Arbeiten mit der übernommenen Ausrüstung. Somit bewegt sich das Unternehmen auf gutem Weg, das gesteckte Ziel von 10 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr aus dieser Akquisition zu erreichen. Ein strategisch äußerst wichtiger Meilenstein ist zudem die Partnerschaft mit der US-amerikanischen Well Done Foundation.

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Finanzlage und Bewertung der Aktie

Durch diese Kooperation erhält Zefiro Zugang zu weiteren Sanierungsprojekten und öffentlichen Auftraggebern. Anfangs umfasst die Zusammenarbeit zehn verlassene Bohrlöcher in Oklahoma, weitere zwanzig sollen voraussichtlich im Jahr 2027 folgen. Neben neuen Umsatzpotenzialen stärkt die Kooperation die regionale Präsenz von Zefiro. Sie eröffnet zusätzlich Chancen bei der Generierung und Vermarktung von Emissionszertifikaten, was ein weiteres Einnahmequellen diversifiziert.

Per 30. Juni beendete die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit soliden Ergebnissen. Der Umsatz legte um 31,1 Prozent auf 42,5 Millionen US-Dollar zu. Zeitgleich verbesserte sich die Bruttomarge von 23,0 Prozent auf 29,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis, bekannt als EBITDA, erreichte 3,8 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich deutlich auf 3,55 Millionen US-Dollar, nachdem er im Vorjahr noch bei 10,76 Millionen US-Dollar gelegen hatte.

Kürzlich schloss Zefiro eine Kapitalerhöhung über 5 Millionen CAD ab. Ausgegeben wurden rund 7,58 Millionen Aktien zu einem Preis von 0,66 CAD, ergänzt um einen halben Warrant je Aktie. Dieser kann in den kommenden dreißig Monaten zu einem Preis von 0,80 CAD ausgeübt werden. Die Mittel sollen Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren, dienen jedoch auch dem Vollzug weiterer Übernahmen.

Auf Basis der neuen Aktienanzahl von 116,09 Millionen und einem aktuellen Kurs von 0,67 CAD errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 78 Millionen CAD. Umgerechnet entspricht dies etwa 56 Millionen US-Dollar. Analysten vertrauen der Aktie eine Verdreifachung zu. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet GBC einen Umsatz von 57,92 Millionen US-Dollar, was auf eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.