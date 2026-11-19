Wie Zefiro Methane von der Sanierung fast 142.000 verwaister Ölbohrlöcher in den USA profitiert, welche staatlichen Fördermittel fließen und welche finanziellen Risiken für Investoren bestehen.

Zefiro Methane hat sich als wichtiger Akteur im US-amerikanischen Markt für die Sanierung verwaister Öl- und Gasinfrastruktur positioniert. Das Unternehmen hat staatliche Aufträge im Gesamtwert von rund 40 Mio. USD bis Juni 2029 erfolgreich in seinen Buchungen verzeichnet. Der Hintergrund dieses wachsenden Segments ist eine massive Anzahl von verlassenen Bohrlöchern, die Umweltschäden verursachen und finanzielle Belastungen für die Bundesstaaten darstellen. Während fast 142.000 dieser Löcher bereits erfasst sind, schätzen die Bundesstaaten bis zu 740.000 weitere, die keinem offiziellen Register angehören. Zefiro deckt dabei die gesamte Prozesskette ab, beginnend mit der Methanmessung bis hin zur vollständigen Rekultivierung der Standorte.

Umfang des Umweltproblems und regulatorischer Druck

Das Problem der verwaisten Bohrlöcher hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch ausgeweitet und erzeugt einen hohen Handlungsdruck auf die zuständigen Behörden. Die Länderkommission IOGCC zählte im Jahr 1992 noch rund 49.700 verwaiste Bohrlöcher, bis Ende 2023 verdreifachte sich diese Zahl auf fast 142.000. Die Tendenz ist steigend: In Colorado stieg die Anzahl der verwaisten Bohrlöcher auf einen Rekordwert von 994 an. Laut Berichten der Colorado Sun kamen in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich rund 300 neue Löcher pro Jahr hinzu. Der Bundesstaat schloss im vergangenen Jahr zwar 161 Bohrlöcher, was einer historischen Zahl entspricht, doch weitere 1.200 könnten bald von ihren Betreibern aufgegeben werden. Ein Verschluss kostet dort im Schnitt rund 100.000 USD, wobei die Sicherheiten der Betreiber oft nur einen Bruchteil dieser Summe abdecken.

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Undichte Altbohrungen setzen Methan frei, ein Treibhausgas, das die Erderwärmung deutlich stärker antreibt als Kohlendioxid. Zudem können korrodierte Rohre das Grundwasser verunreinigen. Viele alte, kaum noch ergiebige Bohrungen landen bei kleinen Betreibern, die in wirtschaftliche Not geraten. Wenn diese Konkurs anmelden oder zahlungsunfähig werden, fallen die Bohrlöcher an den Staat, der den Großteil der Kosten trägt. Das Infrastrukturgesetz von 2021 stellt 4,677 Mrd. USD bereit, um verwaiste Bohrlöcher zu verschließen. Diese finanzielle Rückversicherung durch den Bund ist ein zentraler Faktor für die Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Zefiro Methane.

Strategische Expansion und profitable Auftragsvergabe

Zefiro arbeitet über die Tochter Plants & Goodwin in 15 US-Bundesstaaten, wobei Indiana und Michigan als jüngste Expansionen hinzugekommen sind. Das Unternehmen deckt alle Schritte ab, von der Methanmessung bis zur Rekultivierung. Größter Posten im Auftragsbestand ist ein Vertrag mit dem Bundesstaat Ohio über 19,6 Mio. USD für rund 200 Bohrlöcher. Dazu kommen drei weitere Ohio-Projekte über 5,0 Mio. USD. Im September gewann Zefiro außerdem einen staatlichen Auftrag in der Region der Großen Seen über 11,5 Mio. USD, der ebenfalls bis Juni 2029 läuft. Rund 4,9 Mio. USD aus dem Bestand will das Unternehmen allein im laufenden Quartal bis Ende Dezember abarbeiten. Dabei kann Zefiro lukrative Preise durchsetzen: Bei zwei Ohio-Projekten von September erhält das Unternehmen im Schnitt rund 184.000 USD je Bohrloch, mehr als 40 % über dem Durchschnitt des staatlichen Programms. Bei einem dieser Projekte war Zefiro der einzige Bieter.

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Neben der klassischen Versiegelung hat sich ein neues Geschäftsmodell etabliert: die Exploration. Zefiro untersucht Bohrlöcher vor dem Verschließen auf ihre Methanreserven. In West Virginia hat das Unternehmen bereits an 849 Bohrlöchern Methan gemessen und dabei nach eigenen Angaben etwa die doppelte Marge des Verschlussgeschäfts erzielt. Selbst im Nationalpark Cuyahoga Valley in Ohio hat Zefiro inzwischen Bohrlöcher verschlossen. Im Oktober sammelte das Unternehmen zudem 5,0 Mio. CAD ein, netto fließen rund 3,35 Mio. USD zu, vor allem für das operative Geschäft und mögliche Übernahmen. Diese Diversifizierung erlaubt es dem Unternehmen, unabhängig von rein staatlichen Zuschüssen zu agieren und zusätzliche Erlösquellen zu erschließen.

Privater Sektor und finanzielle Performance

Auch Kunden aus der Privatwirtschaft zahlen für die Dienste von Zefiro Methane. Für neue Rechenzentren und Gaskraftwerke weichen Bauherren auf alte Industriegelände aus, auf denen offene Bohrungen die Baugenehmigung blockieren. Mit der im Mai übernommenen Ausrüstung von Viking Well Service gewann Zefiro sieben Rahmenverträge, vor allem mit Gasproduzenten. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen damit inzwischen für fast alle großen Gasproduzenten im Nordosten der USA. Allein im August und September brachte die neue Ausrüstung rund 1,5 Mio. USD Umsatz, aufs Jahr hochgerechnet mehr als 9 Mio. USD. Diese Expansion in den privaten Sektor zeigt, dass die Nachfrage nach Bodenfreiräumung über die reine Umweltsanierung hinausgeht.

Die Quartalszahlen zeigen jedoch auch die Kehrseite dieser expansiven Strategie. Von Juli bis September setzte Zefiro 12,1 Mio. USD um, was einer Steigerung von 30,7 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Die Bruttomarge sank jedoch auf 20,4 % nach 37,8 %, weil neue Geräte und Feldteams die Kosten erhöhten und margenstarke Erlöse aus Zertifikaten des Vorjahres fehlten. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 2,4 Mio. USD. Die Verwaltungskosten hat das neue Management seit 2025 bereits gesenkt. Zusätzliches Potenzial bietet das Zertifikategeschäft, das Zefiro wieder aufnehmen will, sobald die Registrierstelle Isometric ihr neues Protokoll für verwaiste Bohrlöcher fertigstellt. Die öffentliche Konsultation zum Entwurf endete am 14. November. Grundlage der Zertifikate ist eine Messung direkt am Bohrloch vor dem Verschließen, wobei 12 bis 18 Monate später eine Nachprüfung erfolgt.

Zukunftsausblick und Marktprognosen

Zefiro Methane hat die Entwicklung des Isometric-Protokolls mitfinanziert und bereits nach einer älteren Methode als erstes Unternehmen Zertifikate aus verschlossenen verwaisten Bohrlöchern verkauft. Dies positioniert das Unternehmen als Vorreiter in der Standardisierung von Methanreduktionszertifikaten. Die Analysten von GBC erwarten für das Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatz von 57,92 Mio. USD und ein EBITDA von rund 10,0 Mio. USD. Für 2027/28 rechnen sie mit einem Umsatz von 66,85 Mio. USD. Diese Prognosen deuten darauf hin, dass das Marktsegment der Altbohrungssanierung weiterhin stark wachsen wird. Investoren müssen jedoch die hohen operativen Kosten und die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen sowie regulatorischen Entwicklungen im Blick behalten.