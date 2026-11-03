Zefiro Methane sichert sich staatliche Aufträge zur Stilllegung verwaister Bohrungen

Zefiro Methane profitiert von US-Fördergeldern zur Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrungen. Das Unternehmen meldet ein Auftragsvolumen von 40 Mio. USD und zeigt wachsende private Nachfrage nach Rekultivierungsleistungen.

Der Umweltdienstleister Zefiro Methane hat im Oktober bedeutende staatliche Aufträge zur Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrungen in den USA erhalten. Das Unternehmen verzeichnet einen aktuellen Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD, der sich bis Juni 2029 erstreckt. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt im operativen Turnaround des Unternehmens und unterstreicht das enorme Marktpotenzial im Bereich der Sanierung energieindustrieller Altlasten. Die Projekte konzentrieren sich primär auf Kernmärkte in den Vereinigten Staaten, wo der Bedarf an fachgerechter Rekultivierung wächst.

Staatliche Mittel als Treiber für das Wachstum

Der Bundesstaat und der US-Kongress haben ein Sanierungsprogramm aufgelegt, für das 4,7 Milliarden US-Dollar bereitgestellt wurden. Rund vier Milliarden dieser Dollar sollen erst bis zum Jahr 2031 ausgeschüttet werden. Auf die Kernstaaten von Zefiro Methane entfallen dabei etwa 778 Millionen US-Dollar der bisher zugeteilten Formelmittel. Das Unternehmen gibt an, in seinen Stammregionen bereits rund ein Viertel der aus dem Infrastrukturprogramm finanzierten Aufträge gewonnen zu haben. Diese langfristige Finanzierungssicherheit ermöglicht eine präzise Planung der Ressourcen und der personellen Kapazitäten für die kommenden Jahre.

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Umfang der aktuellen Auftragsbücher analysiert

Zefiro Methane hat am 19. Oktober einen staatlichen Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD gemeldet. Allein im laufenden Quartal bis Ende Dezember sollen davon rund 4,9 Mio. USD abgearbeitet werden. Dies stellt eine beachtliche Größenordnung dar, verglichen mit dem Umsatz von 42,5 Mio. USD im vergangenen Geschäftsjahr. Den größten Einzelposten bildet ein dreijähriger Vertrag der Umwelt- und Ressourcenbehörde von Ohio im Wert von 19,6 Mio. USD. Dabei geht es um die Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern. Hinzu kommt ein staatlich finanzierter Auftrag über 11,5 Mio. USD, dessen Umsetzung im November beginnt. Diese Verträge bieten dem Unternehmen mehr Planungssicherheit bei der Einsatzplanung von Personal und Anlagen.

Integration der Viking-Flotte treibt private Umsätze

Neben staatlichen Projekten zeigt sich auch in der Privatwirtschaft eine wachsende Nachfrage. Seit dem Erwerb der Viking-Ausrüstung im Mai hat Zefiro Methane sieben zusätzliche Rahmenvereinbarungen mit Unternehmenskunden abgeschlossen. Fünf dieser Kunden haben bereits Umsätze beigesteuert. Im August und September entfielen insgesamt 1,54 Mio. USD Umsatz auf Arbeiten, die der Viking-Übernahme zugerechnet werden. Hochgerechnet entspricht das mehr als 9 Mio. USD im Jahr. Damit rückt die vom Management angepeilte zusätzliche Jahreskapazität von rund 10 Mio. USD in greifbare Nähe. Private Aufträge kommen hinzu, da der gemeldete Bestand nur staatliche Projekte erfasst.

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Zusammenhang mit Rechenzentren und Infrastruktur

Zusätzliche Nachfrage entsteht durch den Bau neuer Energieinfrastruktur und Rechenzentren. Liegen auf den geplanten Grundstücken alte Bohrungen, müssen diese zunächst gesichert werden, um Bauprojekte zu ermöglichen. In Pennsylvania verschloss Zefiro beispielsweise neun Gasbohrungen auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks, das für einen mit Erdgas versorgten Rechenzentrumsstandort vorgesehen ist. Der Zusammenhang mit dem Investitionsboom ist handfest: Ohne die Beseitigung solcher Altlasten können sich Bauvorhaben verzögern. Die Beseitigung verwaister Bohrlöcher wird somit zu einem kritischen Schritt für die Realisierung neuer Infrastrukturen.

Finanzkennzahlen und operative Entwicklung

Im zum Ende Juni abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 (per 30. Juni) stieg der Umsatz um 31,1 % auf 42,5 Mio. USD. Der Bruttogewinn wuchs sogar um 66 % auf 12,4 Mio. USD, die Bruttomarge verbesserte sich von 23 auf 29,2 %. Gleichzeitig sanken die operativen Aufwendungen um 10,2 %. Das bereinigte EBITDA drehte von minus 4 auf plus 3,8 Mio. USD. Im Schlussquartal sackte die Bruttomarge jedoch auf 18,6 % ab, das bereinigte EBITDA war mit 0,6 Mio. USD negativ. Die Integration der Viking-Flotte und der Anlauf des großen Ohio-Projekts verursachen kurzfristige Kosten, die sich jedoch mittel- bis langfristig auszahlen sollen. Trotz des anhaltenden Verlusts von 3,5 Mio. USD deutet die Entwicklung auf eine stabilisierung der Geschäftstätigkeit hin.