Zefiro Methane schließt neuen Auftrag in Ohio ab. Die US-Regierung stellt 4,7 Milliarden USD für die Stilllegung von Bohrloechern bereit, was dem Unternehmen starke Zukunftsaussichten gibt.

Die US-Regierung hat ein Budget von rund 4,7 Milliarden US-Dollar für die Sicherung und Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher bereitgestellt. Dieses massive staatliche Engagement bildet das Fundament für das Geschäft der Zefiro Methane, einem nordamerikanischen Umweltdienstleister. Das Unternehmen verschließt solche Bohrlöcher, um das Austreten von Methan zu verhindern. Zu den privaten Auftraggebern zählen zudem Errichter von Rechenzentren, die den für den Bau benötigten Energieinfrastruktur Raum auf unbelasteten Flächen suchen. Der Markt für diese Dienstleistungen ist dadurch extrem groß geworden.

Quartalszahlen und operative Expansion

Zefiro Methane hat im ersten Quartal vom Juli bis September 2026 im Geschäftsjahr 2026/2027, das am 30. Juni endet, einen Umsatz von 12,1 Millionen US-Dollar erzielt. Im Vergleich zum Vorquartal mit 9,3 Millionen US-Dollar entspricht dies einem Plus von 30,7 Prozent. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die im Mai 2026 übernommene Ausrüstung von Viking Well Service, die rund 1,5 Millionen US-Dollar zum Umsatz beisteuerte. Die Einsatzteams des Umweltdienstleisters waren erstmals auch in den US-Bundesstaaten Indiana und Michigan aktiv. Das Management erwartet, mit der Viking-Ausrüstung einen Jahresumsatz von rund 10 Millionen US-Dollar zu erzielen.

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Die Rentabilität entwickelte sich ebenfalls positiv. Der Bruttogewinn stieg um 43,1 Prozent auf 2,5 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte 0,1 Millionen US-Dollar nach einem Minus von 0,6 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Unter dem Strich verringerte sich der Verlust von 2,8 Millionen auf 2,4 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose wurde von 18,6 Prozent auf 20,4 Prozent verbessert. Analysten sehen in diesen Zahlen einen klaren Beweis dafür, dass die Schätzungen des Managements realistisch sind und die Geschäftsexpansion erfolgreich voranschreitet.

Offizielle Aufträge und Finanzierung

Im Oktober belief sich der öffentliche Auftragsbestand von Zefiro Methane durch einen neuen Zuschlag über 11,5 Millionen US-Dollar auf rund 40 Millionen US-Dollar. Eine solide Auftragsbasis besteht damit bereits bis Juni 2029. Im Geschäft mit privaten Auftraggebern kamen durch den Erwerb der Viking-Flotte sieben Rahmenverträge mit Unternehmen hinzu. Um den Ausbau des Geschäfts zu finanzieren, nahm Zefiro im Oktober über eine Privatplatzierung brutto rund 5 Millionen Kanadische Dollar auf. Diese Mittel sollen dazu dienen, das operative Wachstum nachhaltig zu sichern und die Kapazitäten weiter auszubauen.

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Zusätzlich öffnet sich eine neue Erlösquelle durch Emissionszertifikate. Zefiro Methane arbeitet derzeit an einem Prüfprotokoll mit dem Zertifizierer Isometric. Das Unternehmen erwartet, nach dessen Fertigstellung wieder Zertifikate für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher generieren zu können. Dieser Schritt könnte die Profitabilität langfristig weiter stärken und neue Einnahmequellen erschließen, die über die reinen Dienstleistungsleistungen hinausgehen.

Analysen und Marktpositionierung in Ohio

GBC Research hat nach den Quartalszahlen die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel leicht von 1,42 US-Dollar auf 1,47 US-Dollar beziehungsweise 1,34 Euro angehoben. Die Aktie notiert derzeit bei rund 0,40 Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet GBC einen Umsatzanstieg von 42,49 Millionen US-Dollar auf 57,92 Millionen US-Dollar. Das EBITDA soll von 0,60 Millionen US-Dollar auf 10,02 Millionen US-Dollar klettern. Die Prognosen sind sehr optimistisch und berücksichtigen bisher noch keine möglichen Erlöse aus Emissionszertifikaten.

Am Montag meldete das Unternehmen einen weiteren Auftrag in Ohio im Rahmen des Projekts Seneca 5F. In Seneca County sollen 14 verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher verfüllt, Förderanlagen und Leitungen abgebaut und die Flächen renaturiert werden. Das Management erwartet eine höhere Marge als bei vielen zuletzt abgeschlossenen Projekten. Nur drei Angebote gingen ein, was als Hinweis auf mangelnde Kapazitäten bei Konkurrenten gewertet wird. Von den 4,7 Milliarden US-Dollar der US-Regierung waren nach Unternehmensangaben noch mehr als 89 Prozent ungenutzt, was enormes Potenzial für weitere Ausschreibungen bietet.

Die Geduld von Anlegern wird derzeit auf die Probe gestellt, da der Kurs seitwärts läuft. Positiv ist jedoch, dass sich die Aktie im jüngsten Börsenbeben gut gehalten hat. Das Kursziel der GBC-Analysten zeigt, dass die Aktie beim aktuellen Kurs noch viel Luft nach oben hat. Neue Kursimpulse könnten spätestens am 9. Dezember 2026 folgen, wenn Zefiro-CEO Catherine Flax das Unternehmen auf der virtuellen Investorenkonferenz IIF präsentiert. Diese Veranstaltung könnte den Weg für eine Neubewertung der Aktie durch den Markt ebnen.