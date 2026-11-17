Zefiro Methane verschließt alte Öl- und Gasbohrungen in den USA. Trotz eines Quartalsverlusts setzen die Analysten von GBC Research auf die Aktie.

Der kanadische Umweltspezialist Zefiro Methane verdient daran, alte Öl- und Gasbohrungen in den USA fachgerecht zu verschließen. Auf vielen amerikanischen Baugrundstücken liegen solche Bohrungen noch, obwohl sie niemand mehr nutzt, und aus ihnen kann weiterhin Methan entweichen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein stattliches Auftragspolster aufgebaut, neue Kunden gewonnen und seine Flotte vergrößert.

Nun sollen sich diese Investitionen auszahlen. Die jüngsten Quartalszahlen von Zefiro Methane zeigen erste Fortschritte, zugleich verspricht das Geschäft mit Emissionszertifikaten zusätzliche Perspektiven. Der Hotstock wird im aktuellen News-Check näher betrachtet.

Also read 105 Millionen US-Dollar weg: So brutal endete die Affäre eines McDonald’s-Bosses

Verlassene Bohrlöcher in den USA: Wer zahlt die Stilllegung?

Millionen ausgedienter Öl- und Gasbohrungen müssen in den USA noch fachgerecht verschlossen werden. Fehlt ein verantwortlicher Betreiber, springen dafür häufig staatliche Programme ein, und das US-Infrastrukturgesetz sieht dafür ein Milliardenbudget vor.

Private Energieunternehmen müssen dagegen die Stilllegung ihrer eigenen Anlagen selbst bezahlen. Ein Teil der staatlichen Mittel von rund 4 Mrd. USD soll erst bis 2031 verteilt werden.

Auf die Kernstaaten von Zefiro Methane entfallen etwa 778 Mio. USD der bisher zugeteilten Fördermittel. Nach Unternehmensangaben gewann das Unternehmen in seinen Stammregionen bislang rund ein Viertel der aus dem Infrastrukturprogramm finanzierten Aufträge.

Advertisement

Auch Entwickler von Energieanlagen und Rechenzentren benötigen solche Leistungen. In Pennsylvania wurden beispielsweise neun Gasbohrungen auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks verschlossen, das für einen Rechenzentrumsstandort vorgesehen ist.

Auftragsbuch und Flotte: Wie Zefiro Methane wächst

Das staatliche Auftragsbuch von Zefiro Methane umfasst rund 40 Mio. USD und reicht bis Juni 2029. Den größten Posten bildet ein dreijähriger Vertrag in Ohio über 19,6 Mio. USD zur Stilllegung von rund 200 Bohrlöchern.

Hinzu kommt ein Auftrag über 11,5 Mio. USD, dessen Umsetzung im November beginnen soll. Allein im laufende Quartal bis Ende Dezember will Zefiro Methane rund 4,9 Mio. USD aus dem staatlichen Bestand abarbeiten. Das Volumen verteilt sich über mehrere Jahre und erleichtert die Einsatzplanung, Transporte und Standzeiten lassen sich so begrenzen.

Private Aufträge kommen zusätzlich hinzu. Wegen kurzer Vorlaufzeiten tauchen sie im gemeldeten Bestand jedoch nicht auf.

Für 4,3 Mio. USD kaufte Zefiro Methane im Mai zusätzliche Ausrüstung, darunter fünf Service-Rigs. Seitdem hat das Unternehmen sieben neue Rahmenvereinbarungen mit Unternehmenskunden abgeschlossen, wovon fünf bereits Umsätze beigesteuert haben. Im August und September brachten die übernommenen Kapazitäten rund 1,54 Mio. USD ein.

Quartalszahlen: Verlust trotz erster Fortschritte bei Zefiro

Zefiro Methane verbuchte im jüngsten Quartal einen Verlust von 2,4 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA erreichte knapp 0,13 Mio. USD, nach minus 0,6 Mio. USD im Vorquartal und plus 2,8 Mio. USD im Vorjahr.

Die Bruttomarge erholte sich von 18,6 auf 20,4 %, blieb aber unter dem Vorjahreswert von 37,8 %. Die größere Flotte und zusätzliche Mitarbeiter verursachen Kosten, bevor sie voll ausgelastet sind. Dazu kamen höhere Ausgaben etwa für Treibstoff und Wartung sowie fehlende Zertifikateverkäufe.

Advertisement

Gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Quartal ist die Richtung nach Einschätzung der Zahlen erfreulich. Zusätzliche Erlöse sollen künftig aus freiwilligen Klimazertifikaten stammen, die auf nachgewiesenen Emissionsminderungen durch dauerhaft verschlossene Methanlecks beruhen.

Zefiro Methane hat die Entwicklung eines neuen Regelwerks für verwaiste Bohrlöcher mitfinanziert und fachlich begleitet. Vorgesehen sind direkte Messungen vor Ort sowie eine Kontrolle der Abdichtung nach zwölf bis 18 Monaten. Berücksichtigt werden sollen nur Projekte, die ohne Zertifikatefinanzierung nicht zustande kämen und nicht bereits durch ein staatliches Programm stillgelegt werden.

Das Regelwerk muss noch finalisiert, Projekte müssen geprüft und Käufer gewonnen werden. Gelingt dies, könnte Zefiro Methane Sanierungen über Zertifikateverkäufe finanzieren, für die bislang das Geld fehlt.

GBC Research sieht Potenzial bei der Zefiro Aktie

Die Analysten des Augsburger Finanzdienstleisters GBC Research sehen die Aktie von Zefiro Methane als potenziellen Verdreifacher. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 erwarten sie einen Umsatzanstieg auf 57,9 Mio. USD und ein EBITDA von rund 10 Mio. USD.

Der Nettogewinn soll nach Einschätzung von GBC Research bei 4,2 Mio. USD liegen, bis 2028/29 soll das operative Ergebnis auf 15 Mio. USD steigen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von rund 0,67 CAD errechneten die Analysten für 2026/27 ein KGV von 12 und ein Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA von 5,7.

Das genannte Kurspotenzial von mehr als 200 % setzt allerdings voraus, dass der erwartete Gewinnsprung gelingt. GBC Research sagt innerhalb von zwei Jahren eine Verdopplung des Gewinns voraus.

Finanziell hat Zefiro Methane zuletzt ebenfalls nachgelegt. Am 23. Oktober wurden über eine Privatplatzierung brutto 5 Mio. CAD eingeworben. Ausgegeben wurden rund 7,58 Mio. Einheiten zu jeweils 0,66 CAD, bestehend aus einer Aktie und einem halben Optionsschein.