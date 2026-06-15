Zehn Bergsteiger sterben in den Alpen

In den italienischen und französischen Alpen ist es zu einer Serie von Unfällen gekommen, bei denen zehn Bergsteiger ums Leben gekommen sind. Die Unfälle ereigneten sich in den letzten Tagen auf verschiedenen Berggipfeln, darunter dem berühmten Matterhorn.

In den italienischen und französischen Alpen ist es zu einer Serie von Unfälle n gekommen, bei denen zehn Bergsteiger ums Leben gekommen sind. Dazu kamen ein weiteres tödliches Kletterunglück im Schweizer Wallis, am berühmten Matterhorn , und eines im Karwendelgebirge bei Mittenwald (Bayern).

Die Leichen der Bergsteiger wurden auf einer Höhe von etwa 3600 Metern entdeckt. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um drei Italiener aus der Provinz Trentino. Ein Tag später starben im weitläufigen Mont-Blanc-Massiv ebenfalls drei Bergsteiger. Zwei von ihnen starben auf der französischen Seite des Mont Blancs, am Kuffner-Grat des Mont Maudit (4465 Meter).

Der dritte tote Alpinist wurde am Samstag im Bereich des Brenva-Gletschers auf der italienischen Seite des Mont Blancs geborgen. Außerdem kam am Samstag ein französischer Bergsteiger am Schweizer Matterhorn (4478 Meter) ums Leben. Er verunglückte am Pic Tyndall (4239 Meter) auf der sogenannten Normalroute zum Matterhorn. Sein Leichnam wurde von der Schweizer Luftrettung Air Zermatt geborgen.

Der Münchner war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter im Karwendelgebirge unterwegs. Die beiden bildeten eine Seilschaft und hatten den Schöttelturm (ca. 2000 Meter Höhe) bestiegen. Die alarmierten Retter konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Am Sonntagmittag mussten die Bergretter Todesopfer neun und zehn an diesem Wochenende verzeichnen: Am Monte Pasubio, an der Grenze zwischen den italienischen Provinzen Vicenza und Trient, starben eine 25-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann.

Sie stürzten im Bereich Sojo d'Uderle an einer anspruchsvollen Felswand rund 100 Meter in die Tiefe. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein dritter Bergsteiger, der mit den beiden unterwegs war, wurde von einem Rettungshubschrauber gerettet





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