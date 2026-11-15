Zehn Fahrzeuge brennen in der Nacht zu Sonntag auf dem Kölner Damm

In der Nacht zu Sonntag brannten auf dem Kölner Damm in Berlin zehn Fahrzeuge. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In der Nacht zu Sonntag haben auf dem Kölner Damm in Berlin zehn Fahrzeuge gebrannt. Die Berliner Feuerwehr wurde mit Einsatzkräften zu dem Brandort alarmiert. Nach Angaben der Polizei soll ein Zeuge die Brände bemerkt haben.

Ein Lkw sowie mehrere Transporter und Pkw standen laut den Behörden auf einer Strecke von ungefähr 200 Metern in Flammen. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen dem Wermuthweg und dem Wildhüterweg.

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Wie sich die Fahrzeugbrände am Kölner Damm entwickelten

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr verhinderten nach eigenen Angaben, dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. Damit blieb der Brand auf den Bereich der bereits brennenden Fahrzeuge begrenzt.

Die Feuerwehr teilte jedoch mit, dass an einigen in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeugen thermische Schäden durch Strahlungswärme entstanden. Strahlungswärme bedeutet, dass Hitze von den brennenden Wagen abgegeben wird, ohne dass es zu einer direkten Berührung mit den Flammen kommen muss.

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Welche Fahrzeuge genau betroffen waren und wie hoch die Schäden ausfielen, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Die Feuerwehr nannte lediglich die Tatsache der thermischen Schäden an den abgestellten Wagen.

Ermittlungen des Landeskriminalamtes wegen Brandstiftung

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen damit nicht als gewöhnlicher Brandfall, sondern als mögliche vorsätzliche Tat.

Der Zeuge, der die Brände bemerkt haben soll, spielt nach Angaben der Polizei eine Rolle für den bisherigen Verlauf der Ermittlungen. Seine Beobachtungen dienten als Hinweis auf den Beginn des Geschehens in der Nacht.

In den vorliegenden Informationen wird kein Tatverdächtiger genannt. Auch ein Motiv oder eine Verbindung zwischen den einzelnen Fahrzeugen wird nicht beschrieben, sodass dazu bislang keine gesicherten Aussagen vorliegen.

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Auswirkungen auf Anwohner und Verkehr am Kölner Damm

Der Kölner Damm zwischen dem Wermuthweg und dem Wildhüterweg war während der Löscharbeiten von 2 Uhr bis etwa 5 Uhr gesperrt. Autofahrer und Anwohner mussten in dieser Zeit mit Umleitungen rechnen.

Für die Besitzer der abgestellten Fahrzeuge, die durch Strahlungswärme beschädigt wurden, bedeutet der Vorfall konkrete Schäden an ihrem Eigentum. Die Feuerwehr hat dazu keine weiteren Angaben zu Umfang oder Kosten gemacht.

Weitere Termine für die Ermittlungen, etwa zu Vernehmungen oder einer Bekanntgabe von Ergebnissen, nennen die vorliegenden Informationen nicht. Entscheidend bleibt, ob das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ursache der Brände und den Verdacht der Brandstiftung bestätigen kann.