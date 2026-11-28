Politiker von Lulas Partei sehen sich in ihrer Kritik an Rousseffs Sturz bestätigt. Gewerkschafter erinnern an den Sozialabbau nach ihrem Sturz durch den konservativ beherrschten Kongress.

Politiker von Lulas Partei sehen sich in ihrer Kritik an Rousseffs Sturz bestätigt. Gewerkschafter erinnern an den Sozialabbau nach ihrem Sturz durch den konservativ beherrschten Kongress.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am Freitag angekündigt, den Staatshaushalt zu konsolidieren, ohne Sozialleistungen zu kürzen. In Gesprächen mit ihm nahestehenden Ökonomen habe er wiederholt betont, er dürfe den wirtschaftspolitischen Kurswechsel seiner Parteifreundin Dilma Rousseff nach deren Wiederwahl 2014 nicht wiederholen, berichtet Zehn Jahre nach deren Amtsenthebung hat Brasiliens Bundesrechnungshof nun einstimmig ein Verfahren gegen die frühere Staatschefin wegen Haushaltsunregelmäßigkeiten eingestellt.

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Politiker der regierenden Arbeiterpartei und Gewerkschafter sehen sich dadurch in ihrer Auffassung bestätigt, dass Rousseff 2016 zu Unrecht aus dem Amt gedrängt wurde. Mit seinem Beschluss vom Mittwoch verzichtet der Rechnungshof auf Geldbußen gegen Rousseff, ihren früheren Finanzminister Guido Mantega, die damalige Planungsministerin Miriam Belchior und den früheren Leiter der brasilianischen Staatskasse, Arno Augustin. Belchior ist heute Ministerin in Lulas Präsidialamt. Das für das Verfahren zuständige Rechnungshofmitglied Odair Cunha sah weder Vorsatz noch grobe Fehler als erwiesen an.