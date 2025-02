Zehntausende für Demokratie in Berlin

Vor der Bundestagswahl demonstrieren verschiedene Gruppen in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Herbert Grönemeyer, Revolverheld und weitere Musiker werden auftreten.

In gut einer Woche steht die vorgezogene Bundestagswahl an und erneut wird in Berlin demonstriert. Angekündigt sind Zehntausende Teilnehmer. Berlin (dpa/bb) - Mit einer großen Demonstration und prominenten Musikern wollen verschiedene Gruppen und Initiativen am Sonntag vor der Bundestagswahl in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen.

Als Musiker angekündigt sind unter anderem Herbert Grönemeyer, Revolverheld, Soho Bani, Mina Richman und Bela B, dazu gibt es mehrere Reden. Angemeldet bei der Polizei sind 30.000 Teilnehmer. Der Titel der Kundgebung um 14.00 Uhr auf dem Bebelplatz an der Straße Unter den Linden lautet 'Mutig. Menschlich. Miteinander. - Hand in Hand für unsere Demokratie'. Die Veranstalter rufen alle Teilnehmer auf, bunte Schals, Tücher, Luftballons und Schilder mitzubringen, als Symbol für eine vielfältige Demokratie. 'Wir sind und bleiben die Brandmauer. Wir stellen uns entschieden gegen Hass, Hetze und rückwärtsgewandte, autoritäre Positionen', heißt es in dem Aufruf der Demonstration. Zu den Initiatoren gehören Attac, Amnesty International, Gewerkschaften sowie Sozial- und Flüchtlingshilfsorganisationen





