Eine Untersuchung zeigt, dass knapp 10.000 Bitcoin-Adressen, die seit Jahren inaktiv waren, wieder Transaktionen durchführen. Dies wirft die Frage auf, wie viel Bitcoin tatsächlich noch verfügbar ist, und beeinflusst auch laufende Rechtsstreitigkeiten in New York über als verloren geltende Bestände.

aus knapp 10.000 vermeintlich verlorenen Wallets bewegt. Gemessen am aktuellen Bitcoin -Kurs entspricht das einem Gegenwert von rund 14,7 Milliarden US-Dollar. Bereits 2018 hatte ein Entwickler, der unter dem Pseudonym Quickben22 bekannt ist, insgesamt 92.076 Bitcoin -Adressen identifiziert, auf denen seit mehr als sechs Jahren keine Transaktionen stattgefunden hatten.

Er vermutete damals, dass die Besitzer den Zugang zu ihren Bitcoin verloren hatten. Acht Jahre später stellte er fest, dass inzwischen 9.990 dieser Adressen wieder aktiv geworden sind. Selbst Wallets, die mehr als 14 Jahre lang inaktiv waren, verzeichnen wieder Transaktionen.. Er selbst habe erwartet, dass nahezu alle untersuchten Adressen weiterhin inaktiv bleiben würden.

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