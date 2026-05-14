Zeiss-Gruppe streicht 1000 Arbeitsplätze: Hightech-Riese in der Krise

Die angespannte Wirtschaftslage trifft auch den Traditionsunternehmen der Zeiss-Gruppe, die weltweit zu den wichtigsten Technologiekonzernen für Optik und Photonik zählt. Das Unternehmen Carl Zeiss Meditec, mehrheitlich im Besitz der Carl Zeiss AG, muss bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen.

Die Krise trifft jetzt auch einen deutschen Hightech-Riesen : Die Zeiss-Gruppe mit Wurzeln in Jena (Thüringen) und Stammsitz in Oberkochen (Baden-Württemberg) zählt weltweit zu den wichtigsten Technologiekonzernen für Optik und Photonik.

Doch die angespannte Wirtschaftslage geht auch an dem Traditionsunternehmen nicht spurlos vorbei. Bereits Ende 2025 hatte Zeiss die Belegschaft auf schwierige Zeiten eingeschworen. Nun wird es konkret: Ein Unternehmen der Gruppe muss bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen





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