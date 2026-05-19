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Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und Fotoreportagen

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Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und Fotoreportagen
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📆19/05/2026 23:56:00
📰SZ_Sport
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Die Auszeichnungen für die Fotogeschichte und die Textreportage des Jahres gehen an die Zeit.

Der Stern-Preis gilt als einer der wichtigsten Journalistenpreise in Deutschland. Der Zeit wurde der Text - und Fotoreportage des Jahres verliehen. Die ARD -Preisaufgabe und die Dokumentation des Jahres gingen an die ARD .

Es wurden verschiedenen Mediengattungen herausragende Arbeit ausgezahlt, die in dem vorigen Jahr relevante Themen, gründliche Recherche und beeindruckende Erzählweise neue Maßstäbe gesetzt haben. Es wurden folgende fünf Kategorien ausgezeichnet: - Dokumentation - Lokal - Fotogeschichte des Jahres - Investigation - Egon Erwin Kisch-Preis für die geschriebenen Reportage

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