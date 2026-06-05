Zeitlich begrenztes Angebot: Kostenlos MagentaTV streamen

Neukunden können kostenlos MagentaTV streamen und alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sehen. Der Gutschein ist bis zum 30. Juni 2026 gültig.

Ein zeitlich begrenztes Angebot ermöglicht Neukunden einen kostenlosen Zugang zu MagentaTV. Damit lassen sich auch alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 streamen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet, das über die McDonald's-App eingelöst werden kann. Nutzer, die dort 250 Bonuspunkte einsetzen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Zugriff auf MagentaTV für zwei Monate. Dazu zählen alle Spiele der Weltmeisterschaft 2026, darunter 44 Partien, die exklusiv bei MagentaTV laufen.

Zusätzlich umfasst das Paket mehr als 160 Fernsehsender in HD-Qualität sowie Inhalte aus dem Streaming-Bereich MagentaTV+ mit Serien und Filmen. Voraussetzung ist, dass bislang kein MagentaTV-Abo besteht. Der Gutschein kann pro Person nur einmal eingelöst und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Die Bonuspunkte werden direkt in der McDonald's-App gegen einen Gutschein eingetauscht.

Anschließend erhaltet ihr einen Code, der auf der Website der Deutschen Telekom aktiviert wird. Nach Ablauf der Gratisphase wird das Abo automatisch kostenpflichtig fortgesetzt. Dieses kostet 11 Euro pro Monat. Fußball-Fans müssen allerdings auch aufpassen, dass sie nicht zu früh kündigen.

Laut Nutzerhinweisen auf der Seite ist der Gutscheincode bis zum 30. Juni 2026 gültig, ansonsten verfällt er. Nutzt den Code, den ihr nach dem Feedback erhaltet, um ein Produkt für nur 0,50 Euro zu kaufen





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