Auch auf kalter Strecke in Valencia gaben junge Hausherren aus Spanien den Ton an: David Almansa steuerte mit Rekordtempo an die Spitze, Champion Quiles auf Rang 4. Leo Rammerstorfer nach Crash im Q1.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Mit Adrian Fernandez, Alvaro Carpe und David Almansa hatten drei Spanier das FP1 der Moto3 an der Spitze beendet – beim Zeittraining Stunden später steigerte sich die Überlegenheit beim Heim-GP auf sechs Piloten. Intact-Pilot David Almansa vor Weltmeister Quiles, dem WM-Dritten Carpe, Adrian Cruces, Rookie-Ass Brian Urirarte und David Munoz, so der erste Aufschlag. Ziel des Zeittrainings, das zwar unter blauem Himmel, doch bei nur 16 Grad stattfand: einen Platz für den direkt Q2-Einzug am Samstagmittag herauszufahren.

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Als die erste Viertelstunde der wichtigen Sitzung über 35 Minuten verstrichen war, hatten wieder die erfolgreichsten Piloten der Saison übernommen – Almansa, vor Carpe und Quiles. Dahinter hatten sich Hakim Danish, der in Portimão erfolgreiche Rico Salmela und Fernandez positioniert. Leo Rammerstorfer, einziger deutschsprachiger GP-Pilot, legte mit 1,3 s Rückstand auf Platz 23 los. An der Spitze schoss derweil David Almansa scharf.