Zelda: Ocarina of Time Neuauflage für Switch 2 angekündigt

Nintendo hat während einer Präsentation offiziell ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 angekündigt. Die Neuauflage erscheint 2026 mit modernisierter Grafik und bleibt dem Original treu.

Die Legende kehrt zurück auf die Konsole - und das im neuen grünen Gewand. The Legend of Zelda : Ocarina of Time gilt als eines der besten Videospiele des vorigen Jahrtausends.

Nach seiner Veröffentlichung 1998 auf dem Nintendo 64 prägte es eine ganze Generation - und beeinflusst Games bis heute. Jetzt ist es offiziell: Es gibt eine Neuauflage! Der japanische Spielegigant Nintendo gab ganz zum Schluss seiner aktuellen Präsentation die Botschaft bekannt, auf die Fans seit Langem warten. In den vergangenen Monaten kursierten hartnäckige Gerüchte, doch nun ist die Bestätigung da: Ocarina of Time erscheint neu für die Switch 2.

Das Original von 1998 beeindruckte mit seiner dichten Atmosphäre, der epischen Geschichte und dem bahnbrechenden Gameplay. Der junge Held Link trifft auf den Bösewicht Ganondorf, der das Königreich Hyrule bedroht. Die Reihe feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum: 1986 kam das originale The Legend of Zelda heraus, damals für das Nintendo Entertainment System. Ocarina of Time war der vierte Teil der Reihe - und der allererste in 3D-Grafik.

Zusammen mit einem Remake von 2011 für den Nintendo 3DS hat es sich bis heute rund 14 Millionen Mal verkauft. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Helden Link und beschützt zusammen mit der namensgebenden Prinzessin Zelda das fantastische Königreich Hyrule vor dem Bösen. In der Präsentation kündigte Spiele-Entwickler Yoshiaki Koizumi den Enthüllungstrailer an: Werft bitte einen Blick hierauf.

Zu sehen ist zunächst ein Wandteppich, der vertraute Elemente zeigt: das Schloss Hyrule mit seinen blauen Dächern und den sogenannten Deku-Baum, eine magische Kreatur im Spiel. Dabei spricht ein Erzähler über die Geschichte des Königreichs Hyrule und seiner besonderen Bewohner. Dann wechselt das Bild zum jungen Link, der schläft - und knüpft damit unmittelbar an das Intro des alten Ocarina of Time an. Deutlich erkennbar ist auch das Update der Grafik.

Während das Original und das Remake auf eine cartoonhafte Optik setzten, wirkt die Neuauflage deutlich realistischer. Die Umgebungen sind detaillierter, die Charaktermodelle wirken lebensechter, und die Beleuchtung erzeugt eine noch immersivere Stimmung. Es gibt noch keine Bestätigung, ob es weitere große Änderungen am Gameplay oder der Story gibt, aber die Fans spekulieren über zusätzliche Inhalte, verbesserte Steuerung und mögliche neue Nebenquests. Als Erscheinungsdatum wird schließlich 2026 eingeblendet.

Ein genauer Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Die Neuauflage von Ocarina of Time wird für die Switch 2, Nintendos neueste Konsole, entwickelt. Die Switch 2 verspricht eine höhere Leistung, bessere Grafik und neue Features, die das Spielerlebnis noch intensiver machen sollen. Nintendo plant offenbar, das Meisterwerk von 1998 für eine neue Generation zugänglich zu machen, ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren.

Die Ankündigung hat in der Gaming-Community für große Begeisterung gesorgt. Viele Fans hoffen auf ein Remake, das die Stärken des Originals bewahrt und gleichzeitig moderne Standards setzt. Die Entwicklung wird von Nintendos erfahrenen Teams betreut, die bereits an früheren Zelda-Titeln gearbeitet haben. Es bleibt spannend, welche Überraschungen Nintendo noch für das 40-jährige Jubiläum der Zelda-Reihe bereithält.

Mit dieser Neuauflage zeigt Nintendo einmal mehr, dass sie die Geschichte ihrer ikonischen Marken schätzen und gleichzeitig innovativ bleiben. Die Vorfreude auf 2026 ist riesig, und die Spieler weltweit zählen die Tage bis zur Rückkehr nach Hyrule





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Zelda Ocarina Of Time Nintendo Switch 2 Remake

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